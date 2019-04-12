12 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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3 lira için adam öldürdü

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İzmir'de, alışveriş yaptığı markette para üstü olan 3 lirayı vermediği gerekçesiyle tartıştığı Aydın Bozkurt'u (60) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İbrahim Bulut (24), müebbet ve 18 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
3 lira için adam öldürdü
3 lira için adam öldürdü 3 lira için adam öldürdü 3 lira için adam öldürdü

2015 yılında yaşanan olayda İbrahim Bulut, Aydın Bozkurt'a ait Abdi İpekçi Mahallesi 3 bin 692'nci Sokak 158 numarada bulunan markete gitti. 2 liralık alış veriş yapan Bulut, kasada duran Bozkurt'a 5 lira verdi. 7 çocuk babası olan Aydın Bozkurt, bozuk parası olmadığı için para üzeri olan 3 lirayı daha sonra verebileceğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.Ü

BIÇAKLA MARKETE GELDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, beraberindeki yakınlarıyla Bozkurt'un işyeri ile aracına taş ve sopayla saldırarak, zarar verdi. Şikayet üzerine yakalanan Bulut, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı. 2 gün sonra bu kez bıçakla markete gelen Bulut, Aydın Bozkurt ve Bozkurt'un birlikte yaşadığı Enisa Erdoğan'ı yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 bıçak darbesi alan Bozkurt, hayatını kaybetti.  Enisa Erdoğan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra Bulut ve 6 akrabası gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Bulut tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda sanıklar hakkında verilen karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce 'savunma alınması sırasında eksiklikler bulunduğu' gerekçesiyle usülden bozuldu.  Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık İbrahim Bulut ile tutuksuz sanıklar A.B., F.B., A.B. ve M.B. katıldı. Müşteki Enisa Erdoğan ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savcı, İbrahim Bulut'un 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'işyerine yağma' ve 'silahla tehdit' suçundan, A.B., M.B. ve A.B.'nin ise 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep ederek,  Ö.C., O.Y. ve F.B. hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Bulut, "Rahmetlinin elindeki bıçağı bile teşhis edebilirim. Olaydan büyük pişmanlık duyuyorum. Lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

18 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında daha önce verdiği kararını tekrar etti.  İbrahim Bulut 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'kasten yaralama' suçundan 9 yıl, 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, 'işyerine yağma' suçundan 5 yıl 6 ay ve 'mala zarar verme' suçundan 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.  A.B., M.B. ve A.B.'yi 'kasten yaralama' suçundan 3 ay 22 gün ila 1 yıl 8 ay 12 gün arasından değişen hapis cezalarına mahkum eden mahkeme heyeti, Ö.C., O.Y. ve F.B.'yi beraat ettirdi.

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