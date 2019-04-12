İktidar derdimiz yok ama onu biz yargılayacağız

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği siyasi komite gün içinde siyasi partilerle bir araya gelecek.
ASKERİ GEÇİŞ KONSEYİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nden şu açıklamalar yapıldı;
- Ufkun tıkandığını hissettik, bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdik.
- Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok.
- Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacağız.
- İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz.
- Dış tepkiler pozitif yönde. Ömer el-Beşir rejiminin sembol isimlerinin tamamı tutuklandı.
- ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız.
- 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak.
- Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz.
- İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberleri doğru. (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında.
- Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceğiz.
- Göstericiler korumamız altındadır. Ancak başkalarının özgürlüğünün ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz.