12 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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Mansur Yavaş, o iki ismi görevden aldı!

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özhaseki tarafından göreve getirildi iddia edilen o iki ismi görevden aldı.
Mansur Yavaş, o iki ismi görevden aldı!
Mansur Yavaş, o iki ismi görevden aldı! Mansur Yavaş, o iki ismi görevden aldı! Mansur Yavaş, o iki ismi görevden aldı!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki ismi görevden aldı. Yavaş'ın görevden aldığı söz konusu iki ismin, AKP'li Mehmet Özhaseki tarafından göreve getirildiği iddia ediliyordu. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, Özhaseki tarafından göreve getirildiği iddia isimlerin Refik Tuzcuoğlu ve İsmail Erdoğan olduğu belirtildi.
Yavaş'ın bu iki ismi görevden alarak yerlerine Murat Özkan ile Ata Şengül'ün atandığı bildirildi.

Haberde söz konusu isimlere dair şu iddialara yer verildi:

"AKP’li Mehmet Özhaseki, Kayseri büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, ekmek fabrikası genel müdürlüğü ve KASKİ yönetim kurulu üyeliğine getirdiği Refik Tuzcuoğlu’nu, bakan olunca da müsteşar yardımcılığına atamıştı.

"YAVAŞ, ESKİ MHP MİLLVETVEKİLİ ÖZKAN'A GÖREV VERDİ"

Seçim öncesi apar topar genel sekreterliğe getirilen ve Seçim organizasyonlarını yürüten Tuzcuoğlu’nun görevden alınmasıyla boşalan göreve Giresun eski MHP milletvekili Murat Özkan getiriliyor. Özkan’ın genel sekreterliğe atanmasına ilişkin yazı gerekli izin için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk iddialarını ve son yıllarda gerçekleşen bazı soruşturmaları araştırmak için teftiş kurulunda da operasyon gerçekleştirildi. Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan görevden alındı yerine müfettiş Ata Şengül getirildi.

Belediyede kimlerin geleceği ve kim gideceği konuşulurken bazı başkanların da AKP’li ilçe belediyelerine geçiş yaptıkları öğrenildi."

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