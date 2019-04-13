AK Parti'den YSK ve İstanbul açıklaması

MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



'İTİRAZ HAKKIMIZ KULLANILACAKTIR'



“İstanbul için olağanüstü itiraz başvurusu ne zaman yapılacak?” sorusuna cevap veren Ömer Çelik, “Birleştirme tutanakları ortaya çıktığı zaman itiraz hakkımızı kullanma imkanımız var. O süreci bekliyoruz. İtiraz hakkımız vakit geçirmeden kullanılacaktır” dedi.



Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğünde sahte tutanak oluşturulduğu iddialarına cevap veren Çelik, “Siyasetçinin görevi vatandaşı yanıltan yaklaşımlar karşısında aydınlık ve berrak ifadeler kullanmaktır. Büyükçekmece meselesinde söyledikleri gibi, ‘duydum, rüyama girdi, birisi kulağıma fısıldadı’ böyle olmaz. Varsa ellerinde varsa bilgi ve belge, bunun yargıya intikal ettirilmesi lazım. Bu şekilde siyasi sorumluluk olmaz. Ellerinde belge varsa hemen yargıya başvursunlar. Süreci ne AK Parti, ne CHP yönetiyor. Süreci YSK yönetiyor” diye konuştu.



Herhangi bir yayın organında çıkmış bir konu ile ilgili CHP’nin AK Parti’yi sorgulamasının saçma olduğunu söyleyen Çelik, “CHP’nin resmi yayın organı gibi bir takım gazeteler, televizyonlar var, aydınlar var, bunları onları ne kadar bağlıyor bilmiyorum. AK Parti’yi AK Parti’nin görüşleri bağlar. İstediğiniz medya organını demokratik adap ve edep içinde, tehdit etmeden eleştirebilirsiniz. Eleştiriye gücünüz yetmiyorsa ailelerini hedef göstermek gibi bir yanlışa düşmemeniz lazım. Bu yanlış karşısında uyarılıyor CHP bizim tarafımızdan ama halen devam ediyorlar. Sorumlu bir siyaset adamının verdiği örneklere dikkat etmesi lazım. Danıştay cinayeti gibi bir konuya örnek vermek büyük bir sorumsuzluktur. Bu yaklaşım bir eleştiri değildir, tam tersine birbiri ile alakası olmayan şeyleri özdeştirerek yanlış şeylerin hatırlatılmasıdır” şeklinde konuştu.



SAADET LİDERİNE CAMİ TEPKİSİ



Temel Karamollaoğlu’nun Çamlıca Camii ile ilgili yorumlarının hatırlatılması üzerine Çelik, “İttifak yapmak CHP ideolojisinin Saadet Partisi’ne sirayet etmesi bakımından son derece hızlı bir yayılma olduğunu gösteriyor. Bırakın bu sözleri CHP söylesin, siz niye söylüyorsunuz. CHP’nin altı okuna yedince ok olarak Saadet’i eklemeye gerek yok. CHP’nin altı oku var. Temel Karamollaoğlu’nun yedinci ok olarak Saadet’i oraya eklemeye çalıştığı görülüyor. Saadet partisinin tabanındaki değerli kardeşlerimizin bu muazzam eserden memnuniyet duyduğunu biliyoruz. Cami ile kavga etme geleneği CHP’den Saadet Partisine devredilmiş oluyor. Zannediyorum saadet partisi tabanı da bundan rahatsızlık duyacaktır. Kurdukları birbirine benzemez ittifakın Saadet Partisini CHP’ye nasıl benzettiğini görmüş oluyoruz. Hiç hayırlı bir yaklaşım değil bu” dedi.



'TEŞKİLATLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'



Genel olarak Cumhur İttifakı olarak yüzde 52'lik rekora imza atmamız ve ayrıca 15'inci kez yüzde 45'lik oranla başarıyla çıkmamız teşkilatlara teşekkürümüzü tekrarlamamız gerekiyor. Cumhur İttifakı'nı birinci yaptılar. Çalışan tüm arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.



Hangi partiye oy verirse versin bu katılım oranını gerçekleştiren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başka ülkelerin sıkıntılar karşısında savrulduğu durumların örneklerini görüyoruz.







KARA DELİK TEBRİĞİ

Geçtiğimiz günlerde tarihte ilk olan bazı olaylar oldu. Bunlardan birisi bilim insanları ilk defa kara deliğin fotoğraflarını çektiler. Gezegenimizden 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara deliği görüntüleyen ekipte bir Türk hocamız da vardı. Feryal Özel hocamızı bu ekibin içinde olmasından dolayı tebrik ediyoruz.



S-400 TARTIŞMASI

Bugünlerde konuştuğumuz gibi arkadaşlar, ABD'den yapılan açıklamalar sürekli olarak devam ediyor. S-400 meselesi odaklı olarak devam ediyor. Çoğu kez de 'adını vermek istemeyen yetkili' diyerek her gün bu açıklama geliyor. Bize göre esas konuşulması gereken bu değil. S-400 meselesi Türkiye gibi önemli NATO müttefikinin bir tedbir alma meselesidir. Bu konuda müttefiklerinden yardım istemiş, bu gerçekleşmeyince Türkiye egemen bir devlet olarak başının çaresine bakmıştır.



Bütün NATO güvenliğine katkı sağlayacak F-35 Projesi açısından Türkiye'nin sorgulanması demek, NATO'nun bütün ortak projelerinin ve ortak güvenlik anlayışının sorgulanması demektir.



'TÜRKİYE'YE KARŞI PROPAGANDA YÜRÜTÜLÜYOR'

Tartışılması gereken mesele, bir NATO müttefikinin ulusal güvenliğini tehdidine karşı bir NATO müttefikine silah göndererek bu unsurları desteklemesidir. Esas konuşulması gereken budur. Bundan kaçmak için başka konular gündeme getiriliyor. Rusya'nın batıdaki imajı kullanılarak Türkiye'ye karşı propaganda yürütülüyor.



SUDAN'DAKİ DARBE

Sudan halkının talepleri, bizim taleplerimizdir. Sudan, dost ve kardeş bir ülkedir. Bu çerçevede beklentimiz halkın demokratik taleplerinin yerine gelmesidir ve Sudan'ın kesinlikle bir iç savaşa sürüklenmemesidir.



YSK AÇIKLAMASI

Herhangi bir şekilde YSK üzerinde baskı kurulduğunu ifade ediyor CHP'nin İstanbul adayı ve sözcüleri. Hukuka saygımız, demokrasiye saygımız, seçim sürecinin yegane makamlarının yargı olması, YSK olması esastır. YSK millet adına karar veriyor, meşruiyetini milletten alıyor. Dolayısıyla onlar kendi bağlı oldukları kanunlar çerçevesinde bunlara karar verecekler.



'BIRAKIN YARGI KARARINI VERSİN'

CHP sözcülerin dilinde şöyle bir şey var. Eğer YSK kendi parti görüşlerinin lehinde karar verirse doğru karar vermiş oluyor, aleyhine karar verdiğinde YSK baskı altında olduğunu söylüyorlar. YSK bağlı olduğu kararlara göre karar verecektir. CHP sözcülerinde hukuk devleti anlayışının yerleşmediğini kanun devleti anlayışının hakim olduğunu görüyoruz. Bu memleket kanun devletinden çok çekmiştir. Bırakalım yüksek yargı işini yapsın. Sürece ve sonuca saygı gösterelim.



(CHP) Bir kerecik olsun şöyle yapsınlar, dışarıdaki herhangi bir odağın yaklaşımını arkalarına almadan, özgün bir konuşma yapsınlar. Dışarıdaki herhangi bir odak tarafından üretilmiş bir söylemin içeriye tercümesini yapmadan, özgür fikirleri neyse onu söylesinler.



BOLU BELEDİYE BAŞKANI'NA TEPKİ



CHP Genel Başkanı'ndan ve sözcülerinden cevap gelmemiştir. Bolu'da belediye başkanının imza attığı ırkçı yaklaşım henüz düzeltilmemiştir. Yazdıkları talimat açıktır. İhtiyaç duyan, mazlum insanları kapının önüne koymak, hatta il sınırlarının dışına sürmek, onları aç bırakmak için tavır içerisine giriyorlar. Avrupa'daki ırkçıların da yaklaşımı budur. Bu mesele açık ırkçılıktır. Bu topraklara, irfanımıza yakışmayan bir ırkçılıktır. Bu ırkçılığın yazılı emre dönüşmesi utanç verici bir yaklaşımdır. Bu konuda daha berrak olmalarında, kınamalarında, mahkum etmelerinde doğrudan CHP Genel Başkanı'nın bu yazıyı geri çektirmesine, o belediye başkanının uyarılmasında büyük fayda vardır diye düşünüyoruz.



'YSK'YA BAŞVURACAĞIZ'



Birleştirme tutanakları büyükşehirle ilgili ortaya çıktığı zaman o süreçten sonra itiraz hakkımızı kullanma hakkımızı var. YSK o işlemi gerçekleştirdikten sonra zannediyorum 7 gün süremiz var. O itiraz hakkımız ivedilikle, vakit geçirmeden kullanılacaktır.



BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI



Hepimiz siyaset yapıyoruz. Hepimizin her konuşması hukuk karşısında, devlet adamlığı yönünden birer testtir. Vatandaşın önüne kaliteli yaklaşımlarla çıkmalıyız. Büyükçekmece meselesinde söyledikleri gibi ihbara dayanıyor, duydum, rüyama girdi, birisi kulağıma fısıldadı şeklinde olmaz. Varsa ellerinde belge bunun yargıya intikal ettirmesi lazım. Bu şekilde siyasi sorumluluk olmaz. Ellerinde belge varsa hemen yargıya başvursunlar. Güvenlik güçlerini, AK Parti'yi zan altında bırakmak kuşkusuz yargı konusu olacaktır. Nihayetinde süreci ne AK Parti ne CHP yönetiyor. YSK yönetiyor.



AK Parti'yi AK Parti'nin görüşleri, genel başkanımızın görüşleri, genel başkanımızın görevlendirdiği kişiler bağlar. Sorumlu bir siyaset adamının verdiği örneklere dikkat etmesi lazım. Geçmişte yaşanmış acılara, Danıştay cinayetine örnek vermek bir sorumsuzluktur. Bir cinayeti hatırlatıyorsunuz, kime hatırlatıyorsunuz, birtakım sorumsuz kişilere hatırlatıyorsunuz. Başlı başlı cinayetle şimdiki medya eleştirme yanlıştır. Siz niye medyada, sosyal medyada çıkan bir haberle ilgili AK Parti'nin cevap vermesini bekliyorsunuz.

YSK'NIN KHK KARARI

Tabii hukukçular çeşitli açılardan bunu değerlendiriyorlar. YSK kamu görevi kanadıyla ilgili olarak karar veriyor. Elindeki pozitif hukuka göre karar veriyor. Kazandığımız bir yer orada ikinci partiye gitti.

Gördüğüm kadarıyla YSK kamu görevi tanımıyla ilgili olarak bu kararı veriyor. Milletvekilliğini kamu görevlisi olarak saymamış, belediye başkanlığını pozitif hukuka göre kamu görevlisi saymış. Adana, Kozan'da Cumhur İttifakı'nda kazandığımız seçimi, adayın bir belgeyi vermemesi üzerine iptal etti. Kozan Adana siyasetinde önemli bir yer. Nihayetinde YSK elindeki pozitif hukuka göre karar veriyor.