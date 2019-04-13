Sudan'da şaşırtan gelişme!

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı oldu. Konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Kemal Abdulmaruf görevinden alındı.

YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI

Askeri Geçiş Konseyi yeni başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan yemin ederek göreve başladı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da yeni durumla ilgili kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

TÜRK BÜYÜKELÇİ'DEN AÇIKLAMA: SOKAKTAKİ TANSİYONUN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Neziroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sudan’da Askeri Konsey Başkanı Ibn Avf istifa etti, yerine siyasi olarak bağımsız duruşuyla tanınan Org. Abdulfettah Burhan geldi.

Org. Burhan yemin ederek göreve başladı. Değişiklik halk tarafından çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Sokaktaki tansiyonun düşmesi bekleniyor."