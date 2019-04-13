13 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:51Güneş 06:22Öğle 13:10İkindi 16:51Akşam 19:48Yatsı 21:12
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 95.977 -0.10
  • Altın: 239,641 0.49
  • Dolar: 5,7357 -0.03
  • Euro: 6,4910 0.48

Sudan'da şaşırtan gelişme!

»
Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.
Sudan'da şaşırtan gelişme!
Sudan'da şaşırtan gelişme! Sudan'da şaşırtan gelişme! Sudan'da şaşırtan gelişme!

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı oldu. Konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Kemal Abdulmaruf görevinden alındı.

 

YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI

Askeri Geçiş Konseyi yeni başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan yemin ederek göreve başladı.

 

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da yeni durumla ilgili kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

TÜRK BÜYÜKELÇİ'DEN AÇIKLAMA: SOKAKTAKİ TANSİYONUN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Neziroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sudan’da Askeri Konsey Başkanı Ibn Avf istifa etti, yerine siyasi olarak bağımsız duruşuyla tanınan Org. Abdulfettah Burhan geldi.

Org. Burhan yemin ederek göreve başladı. Değişiklik halk tarafından çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Sokaktaki tansiyonun düşmesi bekleniyor."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beyaz Saray önünde kendini yaktıBeyaz Saray önünde kendini yaktıABD'de, Beyaz Saray önünde kendini ateşe vererek yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Putin'in 2018 geliri açıklandıPutin'in 2018 geliri açıklandıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018 yılında elde ettiği gelir açıklandı.
Sudan'da şaşırtan gelişme!Sudan'da şaşırtan gelişme!Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.
Sudan'daki acı bilanço açıklandıSudan'daki acı bilanço açıklandıMuhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 2'si başkent Hartum'da 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladıAvf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladıSudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etti.
Fransa'dan skandal 'Ermeni Soykırımı' kararFransa'dan skandal 'Ermeni Soykırımı' kararFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı resmen "Ermeni Soykırımı Anma Günü" ilan etti.
  • Dünyanın konuştuğu isim gözaltında11 Nisan 2019 Perşembe 14:00
  • Türkiye petrol arayacaktı ülkede darbe oldu11 Nisan 2019 Perşembe 10:45
  • Ömer El Beşir görevini bıraktı11 Nisan 2019 Perşembe 10:37
  • Sudan'da darbe girişimi11 Nisan 2019 Perşembe 09:00
  • Kaşıkçı'nın ailesinden kan parası çıkışı11 Nisan 2019 Perşembe 07:18
  • "Bu bir darbe girişimidir"11 Nisan 2019 Perşembe 07:17
  • Angela Merkel'i yıkan haber!11 Nisan 2019 Perşembe 07:12
  • Skandal 1915 önergesini kabul ettiler11 Nisan 2019 Perşembe 07:06
  • İran'da askeri helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var10 Nisan 2019 Çarşamba 15:20
  • İngilizler Kıbrıs'a yığınak yapıyor!10 Nisan 2019 Çarşamba 12:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri