13 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:51Güneş 06:22Öğle 13:10İkindi 16:51Akşam 19:48Yatsı 21:12
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 95.977 -0.10
  • Altın: 239,641 0.49
  • Dolar: 5,7357 -0.03
  • Euro: 6,4910 0.48

Bakan Soylu: İspatlayın istifa etmeyen namerttir

»
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Büyükçekmece'de polis evleri basıyor, 'Hangi partiye oy verdiniz?' diye soruyor" iddiaları karşısında çok net konuştu.
Bakan Soylu: İspatlayın istifa etmeyen namerttir
Bakan Soylu: İspatlayın istifa etmeyen namerttir Bakan Soylu: İspatlayın istifa etmeyen namerttir Bakan Soylu: İspatlayın istifa etmeyen namerttir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de polisin seçmenlere yaklaşımıyla ilgili iddialara ilişkin, "Türkiye'ye taahhüdümdür. İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir. Bu kadar açık ve net." dedi.

Soylu, Habertürk TV'deki bir programa telefonla bağlanarak soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Büyükçekmece'de polisin haneleri gezerek, seçmenlere yönelttiği sorularla ilgili iddiaların hatırlatılması ve değerlendirmesinin sorulması üzerine Soylu, Türkiye'de 1946 ve 1982'de "talihsiz" seçimlerin yaşandığını, AK Parti hükümetleri döneminde ise birçok seçim yapıldığını, güvenlik güçlerinin seçim güvenliği için gayret gösterdiğini, Türkiye'de övünülecek en önemli kıymetlerden birinin seçim olduğunu söyledi.

'ÇOK NET SÖYLÜYORUM...'

Soylu, Büyükçekmece'de polisin evleri gezerek seçmenlere yönelttikleri iddia edilen sorularla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Türkiye'ye taahhüdümdür. İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir. Bu kadar açık ve net. Benim istifa etmemden de çok sevinecek CHP'liler de var, HDP'liler de var. Çok net söylüyorum, boş kağıdın altına imzamı atarım. İnfaz yaparken bu kadar acımasız bir şekilde bir infaz ortaya koymayalım." diye konuştu.

'BİRAZ İNSAF VE VİCDAN...'

Büyükçekmece'deki idari ve adli tahkikata işaret eden Soylu, "Bu olayı yapanın hiç kusuru, günahı yok mu? Kusur ve günah orada sadece bu görevi alan ve gerçekleştirmeye çalışan polis kardeşlerimizin mi? Biraz insaf ve vicdan. Eğer siyasette birisi bir hata yapıyorsa, birisi kazanmak için bütün ilçeleri alt üst etmişse bizim yapmamız gereken partisine bakmadan ona karşı topyekün cephe alabilmek. 'Bu yanlış yapılmıştır.' diyebilmek." şeklinde konuştu.

'POLİS VE JANDARMANIN GÖREVİ DEĞİL'

Büyükçekmece'de vatandaşlar tarafından herhangi polisin tutumuyla ilgili bir şikayet yapılmadığını vurgulayan Soylu, "Ben de iki üç gündür bu tartışmaları takip ediyorum. Böyle bir şeyin olabilmesinin bir akıl tutulması olduğunu düşünüyorum. Bir polisimiz veya jandarma görevlimiz gidip 'Hangi partiye oy veriyorsunuz?' diye sormaz. Çünkü görevi o değil. Hem yükümlülüğü yok hem de böyle bir alışkanlığı yok zaten." dedi.

Soylu, bazı ilçelerde oy sayımına devam edildiğini ve bu süreçte birçok tartışmanın yaşandığını anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen bir oy ile ilgili tartışma 45 dakika sürüyor. Sandık alanındaki sorumluluk oradaki seçim kurulu hakiminin sorumluluğunda. Buna rağmen bizim arkadaşlarımız bütün taraflara adaletli ve eşit muamele ediyorlar. Kimsenin bunlardan da bir şikayeti yok. Bırakın Büyükçekmece'yi diğer yapılan taraflardan da bir şikayet yok. Beni CHP'li arkadaşlar da aradılar. Milletvekilleri aradılar. 'Efendim böyle böyle bir durum var. Polisleriniz müdahale etse de insanlar gelmese.' dedi. 'Arkadaşlar gelmese demek ne demek? Eğer biz oraya bir kısıt koyarsak bu sefer şöyle bir tartışma doğar. 'İçişleri Bakanlığı talimatıyla birtakım insanların bu sayımı gözlemesi veya takip etmesi engelleniyor.' Tam tersi kim gelebiliyorsa gelsin biz güvenliğini sağlarız.' dedim. 'Haklısınız. Sizin böyle düşündüğünüzü düşününce biz de size hak veriyoruz.' dediler."

Maltepe'de oy sayımın yavaşlatılması için müdahale edildiği iddialarının hatırlatılması üzerine Soylu, "Seçim, seçim hakiminin teminatı altındadır. Yürütmeyi o yapar. Seçim hukuku konusunda bilgi sahibiyim. Hiç merak etmeyin en ufak tereddütte arkadaşlarımız gerekli önlemi alırlar." karşılığını verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni parti iddiası hız kazandıYeni parti iddiası hız kazandıAli Babacan önderliğinde yeni bir parti kurulacağı fakat Ahmet Davutoğlu'nun söz konusu oluşumda yer almayacağı iddia edildi.
Ak Parti'den istifa!Ak Parti'den istifa!Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün istifa ettiği bildirildi. Erdoğan'la görüşen Şengül'ün istifasında Nihat Zeybekci ile uyumlu çalışamadığı da iddia edildi.
Tüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyorTüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyor31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yapılan tüm itirazların karara bağlanması için belirlenen süre bugün sona eriyor. Yüksek Seçim Kurulu, saat 17.00’ye kadar başvuruları karara bağlayacak. Bu sürecin ardından ‘olağanüstü itiraz’ safhası başlayacak.
Seçim sonrası ilk kez konuştuSeçim sonrası ilk kez konuştu11. Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul seçimleri üzerindeki tartışmaların hem içeride hem de dışarıda Türkiye’nin imajına zarar verdiğini belirterek, “Demokrasi geleneğimiz var. Bu tartışma bir an önce bitmeli” dedi.
Van'da karlar eriyince ortaya çıkan 6 erkek cesedi bulunduVan'da karlar eriyince ortaya çıkan 6 erkek cesedi bulunduVan'ın Başkale ilçesinin İran sınırında karların erimesi sonrası 6 erkek cesedi bulundu.
İstanbul belirsizliği ekonomiyi de vurduİstanbul belirsizliği ekonomiyi de vurduSeçim sonuçlarının bir türlü belirlenememesi ve özellikle İstanbul seçimlerinin sonuçlanmaması ekonomiyi de vuruyor.
  • YSK'dan Eruh kararı!13 Nisan 2019 Cumartesi 05:47
  • Bakan Soylu: İspatlayın istifa etmeyen namerttir13 Nisan 2019 Cumartesi 05:44
  • AK Parti'den YSK ve İstanbul açıklaması13 Nisan 2019 Cumartesi 05:39
  • Mansur Yavaş, o iki ismi görevden aldı!12 Nisan 2019 Cuma 15:00
  • İktidar derdimiz yok ama onu biz yargılayacağız12 Nisan 2019 Cuma 14:37
  • İstanbulkart için büyük hazırlık!12 Nisan 2019 Cuma 14:31
  • 3 lira için adam öldürdü12 Nisan 2019 Cuma 14:10
  • Bakan Gül'den Rabia Naz açıklaması12 Nisan 2019 Cuma 13:27
  • Tosuncuk hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!12 Nisan 2019 Cuma 12:30
  • AK Parti itiraz etmişti, seçimler yenilecek!12 Nisan 2019 Cuma 12:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri