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Putin'in 2018 geliri açıklandı

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Putin'in 2018 geliri açıklandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018 yılında elde ettiği gelir açıklandı.
Putin'in 2018 geliri açıklandı Putin'in 2018 geliri açıklandı Putin'in 2018 geliri açıklandı

Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki kişilere ilişkin yayımlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2017'de 18 milyon 728 bin ruble kazanan Putin'in geliri, geçen yıl 8 milyon 648 bin rubleye (yaklaşık 774 bin TL) geriledi.

 

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in de geçen yıl 9 milyon 917 bin ruble (yaklaşık 887 bin TL) gelir elde ettiği kaydedildi.

Beyana göre, Putin'in kendisine ait Rusya'da 2 apartman dairesi, 2 otomobil garajı ve 3 otomobili, Medvedev'in de 367,8 metrekarelik bir apartman dairesi ve 2 aracı bulunuyor.

 

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un 443 milyon 384 bin rublelik (yaklaşık 40 milyon TL) kazancıyla ülkede geçen yıl en çok gelir elde eden bakan olurken, 2'nci sırada 183 milyon 778 bin rublelik (yaklaşık 16 milyon TL) geliriyle Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev yer aldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçen yıl 11 milyon 532 bin ruble (yaklaşık 1 milyon TL) kazanırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 7 milyon 340 bin ruble (yaklaşık 656 bin TL) gelir elde etti.

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