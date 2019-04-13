Trabzon Bursa'yı ateşe attı!

Bursaspor ile Trabzonspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden Trabzonspor 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili ekibe 3 puanı getiren gol 69. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi. Genç futbolcu, sezonun en güzel gollerinden birini attı.

Trabzonspor'da Jose Sosa'nın 81. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Bursaspor kalecisi Okan gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından art arda 4. kez galip gelen Trabzonspor puanını 49'a çıkardı. Üst üste üçüncü kez mağlup olan ve son 14 maçta yalnızca 1 kez galip gelen Bursaspor ise 28 puanla düşme açısından tehlikeli bölgede kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Staphane Badji, Aytaç Kara (Umut Nayir dk. 79), Tunay Torun (Allano Lima dk. 46 ), Henri Saivet, Yusuf Erdoğan, Diafra Sakho



Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Santiago Vergini, Umut Meraş, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanıtsızkuş



Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Luis Ibanez, Jose Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan(Abdulkadir Ömür dk. 46), Yusuf Yazıcı (Zargo Toure dk. 90), Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban (Hugo Rodallega 90+10)



Yedekler: Arda Karabulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan



Teknik Direktör: Ünal Karaman



Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 69) (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Aytaç Kara, Staphane Badji, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Jose Sosa, Luis İbanez, Majid Hosseini (Trabzonspor)