13 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
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Trabzon Bursa'yı ateşe attı!

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Trabzon Bursa'yı ateşe attı!
Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u Abdülkadir Ömür'ün müthiş golüyle 1-0 mağlup etti.
Trabzon Bursa'yı ateşe attı! Trabzon Bursa'yı ateşe attı! Trabzon Bursa'yı ateşe attı!

Bursaspor ile Trabzonspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden Trabzonspor 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili ekibe 3 puanı getiren gol 69. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi. Genç futbolcu, sezonun en güzel gollerinden birini attı.

 

Trabzonspor'da Jose Sosa'nın 81. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Bursaspor kalecisi Okan gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından art arda 4. kez galip gelen Trabzonspor puanını 49'a çıkardı. Üst üste üçüncü kez mağlup olan ve son 14 maçta yalnızca 1 kez galip gelen Bursaspor ise 28 puanla düşme açısından tehlikeli bölgede kaldı. 

 

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye 

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz 

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Staphane Badji, Aytaç Kara (Umut Nayir dk. 79), Tunay Torun (Allano Lima dk. 46 ), Henri Saivet, Yusuf Erdoğan, Diafra Sakho

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Santiago Vergini, Umut Meraş, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanıtsızkuş 

Teknik Direktör: Mesut Bakkal 

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Luis Ibanez, Jose Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan(Abdulkadir Ömür dk. 46), Yusuf Yazıcı (Zargo Toure dk. 90), Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban (Hugo Rodallega 90+10) 

Yedekler: Arda Karabulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan 

Teknik Direktör: Ünal Karaman 

Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 69) (Trabzonspor) 

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Staphane Badji, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Jose Sosa, Luis İbanez, Majid Hosseini (Trabzonspor)

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