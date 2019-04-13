Seçim sonrası ilk kez konuştu

11. Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul seçimleri üzerindeki tartışmaların hem içeride hem de dışarıda Türkiye’nin imajına zarar verdiğini belirterek, “Demokrasi geleneğimiz var. Bu tartışma bir an önce bitmeli” dedi.

11'inci Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul'daki seçim sonuçları hakkında ilk kez konuştu. "Seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmalar kaçınılmaz olarak hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarını zedeliyor" diyen Gül, “Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür” şeklinde konuştu.

Abdullah Gül şunları söyledi:



“Türkiye'nin 1950'de çok partili sisteme geçmesinden bu yana neredeyse 70 yıldır seçimler hiç bir zaman tartışma konusu olmadı. Ancak üzülerek görüyoruz ki son zamanlarda seçimlerin yapılması ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Bu kaçınılmaz olarak hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarını zedeliyor. Son yerel seçimlerde bu tartışmaların çok daha yoğunlaşmış olmasını görmek üzüntü vericidir.”

“ADAYLIK ŞARTLARINI KARŞILADIKTAN SONRA…”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Seçim Kurulu kararlarına da değinerek, “Bazı isimlerin adaylıklarının seçildikten sonra düşürülmesi tartışmalıdır” dedi.



Gül şöyle devam etti:



“Bu seçimlerde iki konu öne çıkıyor. İlki, seçilen bazı adayların tüm aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri karşılayıp adaylıkları kabul edildikten ve seçildikten sonra düşürülmeleri, sayıları çok az da olsa, oldukça tartışılacak bir durum.”

TARTIŞMA BİR AN ÖNCE BİTMELİ

İstanbul seçimi tartışmalarının diğer önemli konu olduğunu ifade eden ve bu tartışmaların Türkiye’nin itibarına zarar verdiğini belirten Gül şöyle devam etti:

“İkincisi, İstanbul'da seçim sonuçlarının açıklanmaya başladıktan sonra o gece yaşananlar ve seçim sonuçlarının kesinleştirilmesinin bu kadar uzatılıp geciktirilmesi. İşin hukuki ve teknik kısmından ziyade politik söylemlere girilmesi. Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verecek şeyler. Hukuki gerekçeler hızla tamamlandıktan sonra seçimin sonuçlarını açıklamak ve tartışmaları noktalamak gerekirdi. Aslen hukuki ve teknik bir mesele olan ve bu konuda yeterli bir geleneği olan seçim sonuçlarına itiraz ve bu itirazların incelenip sonuçlandırılması hızla bitirilmeli. Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür. Türkiye'yi yönetenlerin önünde hem seçimsiz bir 4.5 yılları var hem de üzerinde çalışılması gereken ciddi meseleler var ve bu tip tartışmalardan uzak durup memleketin geleceğine konsantre olmaları çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir.

“BİZE YAPILAN YANLIŞLARI BAŞKALARINA YAPMAMALIYIZ”

Odatv yazarı Ayşe Baykal'a da konuşan Gül İstanbul seçimleriyle ilgili yorumunu şöyle aktardı: “Gelinen noktanın çok üzücü olduğunu; vaktiyle bize yapılan yanlışları, bizim güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerektiğini anlattı. Türkiye’nin demokrasi gücünün büyük olduğuna inanıyorum.”

“GÜNLÜK SİYASETE GİRMEM”

Gül, yeni parti iddialarıyla ilgili soruya ise "Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldığım gün günlük siyasete girmeyeceğimi söylemiştim, aksi bir durum bize yakışmaz" karşılığını verdi.