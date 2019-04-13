13 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:51Güneş 06:22Öğle 13:10İkindi 16:51Akşam 19:48Yatsı 21:12
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 95.977 -0.10
  • Altın: 239,641 0.49
  • Dolar: 5,7357 -0.03
  • Euro: 6,4910 0.48

Tüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyor

»
31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yapılan tüm itirazların karara bağlanması için belirlenen süre bugün sona eriyor. Yüksek Seçim Kurulu, saat 17.00’ye kadar başvuruları karara bağlayacak. Bu sürecin ardından ‘olağanüstü itiraz’ safhası başlayacak.
Tüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyor
Tüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyor Tüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyor Tüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyor

31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin ilk itirazlar 2 Nisan'da başladı. 3 ayaklı aşamada itirazlar ilk olarak ilçe seçim kurullarına yapıldı. İlçe seçim kurulları 3-4 Nisan'da başvuruları karara bağladı. Ardından ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı itirazlar, il seçim kurullarına yapıldı. 6-7 Nisan'da buradaki itirazların sonuçlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlamış oldu. Partiler, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarını 8-9-10 Nisan'da YSK'ya taşıdı. 11 Nisan'dan itibaren de Kurul, itirazları karara bağlamaya başladı.

TAKVİMİN SONUNA GELİNDİ

İtirazlara ilişkin takvime göre, YSK'nın itirazları 11-12-13 Nisan'da karara bağlaması gerekiyordu. Yani Kurul'un itirazları karara bağlaması için belirlenen süre bugün saat 17.00'da doluyor. Böylece bugün itiraz edilen yerlerde durum netleşmiş olacak. Siyasi partilerin 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ya itirazda bulunduğu belirtiliyor. Bu itirazların arasında AK Parti'nin Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde, İzmir'de Urla, Buca, Gaziemir, Selçuk ve Tire ilçelerinde, Bartın'da, Tekirdağ Şarköy'de seçimlere itiraz etti. MHP'nin de Kars ve Iğdır'daki seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ya itirazı bulunuyor. Yine CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve bağımsız adaylar seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ya başvuruda bulunmuştu. YSK'nın vereceği kararların ardından itiraza konu bölgelerde en yüksek oyu alan isimler mazbatalarını alabilecek. YSK'nın vermiş olduğu karar nihai karar olacak.

YENİ AŞAMA BAŞLIYOR

Bu sürecin tamamlanmasının ardından olağanüstü itirazlar gündemde olacak. Partiler, 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya olağanüstü itirazlarda bulunabilecek. Bu sürecin işletilmesi için olağanüstü itiraza konu yerde seçim birleştirme tutanağının hazırlanması ve en yüksek oy alan adayın mazbatasını alması gerekiyor. YSK'nın önündeki en kritik başvuru ise AK Parti'nin önümüzdeki günlerde yapması beklenen İstanbul'un genelinde seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü itiraz olacak. Kurul'un önünde zaten Büyükçekmece'deki seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü itiraz bulunuyor. Ancak YSK, önceki gün yaptığı toplantıda Büyükçekmece başvurusunun görüşülmesinin ertelenmesini ve İstanbul genelinde seçimin yenilenmesine ilişkin başvurusuyla birlikte ele alınmasını kararlaştırmıştı.

MUHALEFET DE BAŞVURACAK

Öte yandan, AK Parti'nin özellikle İstanbul başta olmak üzere seçimlerle ilgili itirazlarına karşı çıkan muhalefet partileri de olağanüstü itirazı konuşuyor. Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itiraz için YSK'ya başvuracaklarını açıklamıştı. HDP'li Mithat Sancar ise YSK tarafından seçimlerde en yüksek oyu almasına rağmen KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbata verilmemesi kararlaştırılan yerleri olağanüstü itiraz yoluyla YSK'ya taşıyacaklarını belirtmişti.

Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni parti iddiası hız kazandıYeni parti iddiası hız kazandıAli Babacan önderliğinde yeni bir parti kurulacağı fakat Ahmet Davutoğlu'nun söz konusu oluşumda yer almayacağı iddia edildi.
Ak Parti'den istifa!Ak Parti'den istifa!Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün istifa ettiği bildirildi. Erdoğan'la görüşen Şengül'ün istifasında Nihat Zeybekci ile uyumlu çalışamadığı da iddia edildi.
Tüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyorTüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyor31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yapılan tüm itirazların karara bağlanması için belirlenen süre bugün sona eriyor. Yüksek Seçim Kurulu, saat 17.00’ye kadar başvuruları karara bağlayacak. Bu sürecin ardından ‘olağanüstü itiraz’ safhası başlayacak.
Seçim sonrası ilk kez konuştuSeçim sonrası ilk kez konuştu11. Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul seçimleri üzerindeki tartışmaların hem içeride hem de dışarıda Türkiye’nin imajına zarar verdiğini belirterek, “Demokrasi geleneğimiz var. Bu tartışma bir an önce bitmeli” dedi.
Van'da karlar eriyince ortaya çıkan 6 erkek cesedi bulunduVan'da karlar eriyince ortaya çıkan 6 erkek cesedi bulunduVan'ın Başkale ilçesinin İran sınırında karların erimesi sonrası 6 erkek cesedi bulundu.
İstanbul belirsizliği ekonomiyi de vurduİstanbul belirsizliği ekonomiyi de vurduSeçim sonuçlarının bir türlü belirlenememesi ve özellikle İstanbul seçimlerinin sonuçlanmaması ekonomiyi de vuruyor.
  • YSK'dan Eruh kararı!13 Nisan 2019 Cumartesi 05:47
  • Bakan Soylu: İspatlayın istifa etmeyen namerttir13 Nisan 2019 Cumartesi 05:44
  • AK Parti'den YSK ve İstanbul açıklaması13 Nisan 2019 Cumartesi 05:39
  • Mansur Yavaş, o iki ismi görevden aldı!12 Nisan 2019 Cuma 15:00
  • İktidar derdimiz yok ama onu biz yargılayacağız12 Nisan 2019 Cuma 14:37
  • İstanbulkart için büyük hazırlık!12 Nisan 2019 Cuma 14:31
  • 3 lira için adam öldürdü12 Nisan 2019 Cuma 14:10
  • Bakan Gül'den Rabia Naz açıklaması12 Nisan 2019 Cuma 13:27
  • Tosuncuk hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!12 Nisan 2019 Cuma 12:30
  • AK Parti itiraz etmişti, seçimler yenilecek!12 Nisan 2019 Cuma 12:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri