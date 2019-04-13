Ak Parti'den istifa!

Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün istifa ettiği bildirildi. Erdoğan'la görüşen Şengül'ün istifasında Nihat Zeybekci ile uyumlu çalışamadığı da iddia edildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, istifa kararı aldı. Şengül’ün, bu kararı almadan önce, Ankara’da Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) öncesi, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü, görüşmede seçim sonuçlarının konuşulduğu kaydedildi.

ŞENGÜL, NİHAT ZEYBEKCİ İLE UYUMLU ÇALIŞAMADI

Görüşmede, Şengül ile Ak Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin seçim sürecinde uyumlu çalışamadıkları yönünde iddiaların da gündeme geldiği öğrenildi. Bunun üzerine Şengül’ün istifa kararı aldığı kaydedildi.



Aydın Şengül, kararının gerekçesine dair detayları yarın 11.00'da basın toplantısı ile açıklayacak.



Şengül, Ak Parti İzmir İl Başkanlığı görevini Bülent Delican'dan devralmıştı.

AK PARTİ İZMİR'DE 5 İLÇEYİ KAYBETTİ

Ak Parti 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de Torbalı, Ödemiş, Menderes, Kemalpaşa ve Selçuk gibi önemli ilçeleri kaybetmişti. Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise yüzde 38,69 oyla seçimi ikinci sırada bitirmişti.