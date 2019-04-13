Yeni parti iddiası hız kazandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başkanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan'ın parti kuracağı yönündeki iddialar yüksek sesle dile getirilirken söz konusu iddialar şu ana dek yalanlanmadı.
Söz konusu iddialar yüksek sesle dile getirilmeye devam ederken Gazeteci Serdar Akinan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ali Babacan önderliğinde yeni bir parti kurulacağını ifade eden Akinan, eski başkanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni oluşumda yer almayacağını kaydetti.
Yeni partiye ilişkin duyurunun yakın zamanda yapılacağını iddia eden Akinan'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde: