Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Karakoç, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alındı.
13 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
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Erdoğan görevden aldı! Resmi gazetede yayımlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç'un görevden alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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