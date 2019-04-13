Devlet Bahçeli'den kritik seçim açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulunuyor...

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Demokrasi tüm kurul ve kurallarıyla çalışır haldedir. Milletimizin takdir ve tercihi belli olmuştur. Ancak 31 Mart seçimlerine gölge düşürmek isteyenler elbette boş durmamışlardır.

Demokrasi yara alırsa geleceğimiz tehlikeye girecektir. Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir.

Hiç kuşku yok ki, iki günlük toplantı serimizde 31 Mart seçimlerini tüm boyutlarıyla değerlendirme fırsatımız olacaktır.

''KAZANAN AÇIK ARA FARKLA CUMHUR İTTİFAKI'DIR''

MHP, 31 Mart seçimlerine büyük anlamlar yüklemiş, milli bekamız üzerinde derin yankıları olacağını ifade etmiştir. Bunda da ne kadar haklı olduğumuz şimdiden ortaya çıkmıştır. Şunu bir defa gönül huzuruyla ve tam bir inanmışlıkla söylemek isterim ki, 31 Mart Mahal İdareler seçiminin kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır.

Cumhur İttifakı'nın çağrısı milletimiz tarafından hem duyulmuş hem de kabul görmüştür. Bu durum Türkiye için muazzam bir başarıdır. Seçimsiz geçecek 4,5 yıllık zaman diliminde, cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümüyle ilgili yapılacak müstesna hazırlıklara güçlü bir destek, Türkiye'ye demokratik bir katkıdır.

Yenilgimizi gözetleyenler ters köşeye yattılar. MHP safraları attı, kamburlardan kurtuldu. Çok şükür iddialı ve inançlı yükselişine devam etti.