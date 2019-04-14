32 bebeği öldürdü! Piyasadan toplatılıyor

Dünyaca ünlü oyuncak üreticisi Fisher Price, 10 yılda en az 32 bebeğin hayatını kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 4 milyon 700 bin ana kucağını piyasadan geri çekti.Türkiye'de de satılan 4 milyon 700 bin ana kucağı piyasadan toplandı.



Amerikalı oyuncak üreticisi Fisher Price, piyasaya sürülen 'Rock'n Play Sleeper' model ana kucağını geri çekmeye karar verdi. Metal bir iskelete sahip olan model sayesinde bebek bir yandan sallanıyor diğer yandan da dinlendirici bir müzik eşliğinde uykuya dalıyordu. Ancak ana kucağı kullanılan bebeklerde şüpheli bir ölüm baş gösterdi.

2009 yılından bu yana en az 32 bebek hayatını kaybetti. Nedeni, ana kucağının ergonomik yapısı. Bebekler ana kucağında yan ya da yüzüstü döndüklerinde geri dönemiyor. Bu da onların nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine yol açıyordu.

Amerikalı Çocuk Doktorları Örgütü, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonuna bu modelleri geri çekmeye çağırmış; aileleri de bu ürünü kullanmamaları yönünde uyarmıştı. O çağrılara şirketten yanıt geldi.



Fisher Price, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla yaklaşık 5 milyon ana kucağını geri çektiğini duyurdu. Açıklamada bunun gönüllü olarak alınmış bir tedbir olduğu vurgulandı.

Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda ise tüketicilere ana kucağının üç aydan büyük ya da kendi kendine dönebilecek bebeklerde kullanılmaması çağrısı yapmıştı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK