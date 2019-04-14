Almanya'dan 'S-400' itirafı!

S-400 sistemlerinin dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerinden biri olduğunu belirten Alman gazeteci Gernot Kramper, bu nedenle sistemin Rusya'da 'en çok satan', NATO için ise 'kabus' olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı ve ABD'nin tehdit olarak gördüğü Rus S-400 füze savunma sistemleri Alman basınında da gündem oldu.

Alman Der Stern dergisi yazarı Kramper, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin yazısında, söz konusu sistemi dünyanın en iyilerinden biri olarak niteledi. Bundan dolayı S-400'lerin Rusya'da 'en çok satan' olduğunu kaydeden Kramper, NATO için ise 'kabus' haline geldiğini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Kramper, "ABD, tüm dünyada uzun süre boyunca gökyüzünün hâkimiydi ancak S-400'lerin özellikleri, hem hedef tespiti hem de menzili açısından etkileyici bir silah. S-400, hayalet uçaklar için de tehlikeli olacak" dedi.

'S-400, PATRIOT'TAN DAHA AVANTAJLI'

Kramper'e göre S-400 alımı, olası Patriot alımına kıyasla daha avantajlı, zira Rus sistemi, Amerikan muadilinden daha gelişmiş olmasının yanı sıra yaklaşık iki kat daha ucuza mal oluyor.