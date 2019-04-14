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Başakşehir'e Kartal pençesi!

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Başakşehir'e Kartal pençesi!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında, lider Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Başakşehir'e Kartal pençesi! Başakşehir'e Kartal pençesi! Başakşehir'e Kartal pençesi!


Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek puan farkını 8'e indirdi.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 42'de Atiba Hutchinson ve 52'de Burak Yılmaz kaydetti.

Medipol Başakşehir'in tek golünü 35'te Robinho attı.

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Kara Kartal'a devre arasında transfer olan Burak Yılmaz ise siyah-beyazlı formayla çıktığı 10 lig maçında 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 53'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise 61 puanda kaldı.



CANER ERKİN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah beyazlı ekipte sarı kart sınırında bulunan Caner Erkin, karşılaşmanın 19'uncu dakikasında Emre Belözoğlu'na yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Bu kartla cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



BEŞİKTAŞ 2-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Vodafone

 

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel (Dk. 61 Kagawa), Atiba, Dorukhan, Caner, Lens (Dk. 84 Güven), Ljajic, Burak (Dk. 90+3 Larin)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can (Dk. 65 Arda), Emre, Visca, Mossoro, Elia (Dk. 72 Demba Ba), Robinho (Dk. 87 Napoleoni)

GOLLER: Dk. 42 Atiba Hutchinson, Dk. 52 Burak Yılmaz (Beşiktaş) - Dk. 35 Robinho (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Caner Erkin, Burak Yılmaz (Beşiktaş) - Elia, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)



BAŞAKŞEHİR 13 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Deplasmanda Beşiktaş'a kaybeden Medipol Başakşehir'in Süper Lig'deki 13 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. 

Bu karşılaşmadan önce oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan turuncu-lacivertli takımın yenilmezlik serisi Beşiktaş deplasmanında sonlandı.

Medipol Başakşehir ligde son olarak 1 Aralık 2018'de sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybetmişti. 

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