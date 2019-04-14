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Rıza Kayaalp'tan müthiş rekor

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Rıza Kayaalp'tan müthiş rekor
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Rıza Kayaalp'tan müthiş rekor Rıza Kayaalp'tan müthiş rekor Rıza Kayaalp'tan müthiş rekor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenen Rıza Kayaalp, altın madalya elde etti.

 

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp, 9. zaferiyle Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti. Rıza, bu şampiyonadan önce rekoru Hamza Yerlikaya'yla paylaşıyordu.

 


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenerek üst üste 8, toplamda da 9. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla karşılaşmadan sonra TRT Spor'un yayınına katıldı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza'yı telefonla aradı.

Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, "Rıza, seni tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Şampiyon sporcu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bizi her zaman maçtan çıktığımızda tebrik eder. Bu, değer gördüğümüzü gösteriyor. Finalime gelen Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinci halkımıza yaşattığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da Rıza Kayaalp'in başarısına vurgu yaparak, "Rıza kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bir değil, 9 kez şampiyon oldu. Elbette çok büyük bir başarı. Tüm sporcularımızı, bize bu gururu yaşattıkları için yürekten kutluyorum. Rıza kardeşimiz, hem sporcu kişiliği hem de insani tarafıyla gençlerimize örnek oluyor. Gençlerimiz de kendisini örnek alacaktır." diye konuştu.

Öte yandan Rıza Kayaalp'e madalya töreninde altın madalyasını, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu takdim etti.

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