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Terör örgütü YPG/PKK eski askeri uçakları Irak'a taşıyor

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Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Rakka ilinde işgal ettiği Tabka Askeri Üssü'nde Beşşar Esad rejimine ait kullanılamaz haldeki eski askeri uçakları ve ekipmanları Irak'a taşıyor.
Terör örgütü YPG/PKK eski askeri uçakları Irak'a taşıyor
Terör örgütü YPG/PKK eski askeri uçakları Irak'a taşıyor Terör örgütü YPG/PKK eski askeri uçakları Irak'a taşıyor Terör örgütü YPG/PKK eski askeri uçakları Irak'a taşıyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG PKK, işgal ettiği Tabka Askeri Üssü'nde Esed rejimine ait, iç savaştaki saldırılar nedeniyle hurdaya dönen eski askeri uçak ve teknik ekipmanları taşımaya başladı.

 

Kaynaklar, Irak-Suriye sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan araç kasalarında Irak'a götürülen söz konusu askeri malzemelerin hurda olarak satılabileceğini belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek için Fransız askerinin konuşlandığı Tabka Askeri Üssü Mart 2017'den bu yana örgütün işgalinde bulunuyor.

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