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Kadıköy'de derbi ateşi! Muhtemel 11'ler

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de derbi ateşi! Muhtemel 11'ler
Kadıköy'de derbi ateşi! Muhtemel 11'ler Kadıköy'de derbi ateşi! Muhtemel 11'ler Kadıköy'de derbi ateşi! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de zirvenin kaderini belirleyecek derbide Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk ediyor. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı nefes kesecek mücadele, saat 19.00'da başlayacak.


Başakşehir'in Beşiktaş'a yenilmesiyle zirve yolunda büyük bir fırsat yakalayan Galatasaray, hem puan farkını 3'e indirmek, hem de 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy'de şanssızlığını kırmak istiyor. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 puanla haftaya 13. sırada giren Fenerbahçe ise derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
 
Fenerbahçe'de derbi öncesi tek eksik, kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici olacak. Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
 
Galatasaray'da ise kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Luyindama derbide forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Onyekuru, Martin Linnes ve Emre Taşdemir derbide sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY

MUHTEMEL 11'LER;

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali (İsmail Köybaşı), Mehmet Topal, Tolgay, Zajc,  Dirar, Moses, Soldado.
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya (Ahmet Çalık), Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Ülker
SAAT: 19.00
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

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