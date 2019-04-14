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Ne F.Bahçe ne G.Saray! Derbide gülen yok

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.
Ne F.Bahçe ne G.Saray! Derbide gülen yok
Ne F.Bahçe ne G.Saray! Derbide gülen yok Ne F.Bahçe ne G.Saray! Derbide gülen yok Ne F.Bahçe ne G.Saray! Derbide gülen yok

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray' konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

 

Galatasaray'ın golü 66. dakikada Onyekuru'dan gelirken Fenerbahçe'nin golünü 71. dakikada Eljif Elmas kaydetti.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım 45. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

 

Bu sonucun ardından Galatasaray 56 puana yükselerek lider Başakşehir'in 5 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise 33 puana yükseldi.

Galatasaray gelecek hafta evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Dk. 60 Jailson), Eljif Elmas, Valbuena (Dk. 81 İsmail Köybaşı), Moses (90+2 Alper Potuk), Soldado

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye (Dk. 78 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 84 Mitroglou), Belhanda (Dk. 46 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne

Goller: Dk. 66 Onyekuru (Galatasaray), Dk. 71 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 45 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Belhanda, Dk. 52 Mariano, Dk. 70 Onyekuru, 90+9 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 21 Mehmet Topal, Dk. 35 Moses, Valbuena (Devre arası), Dk. 58 Tolgay Arslan, Dk. 90+5 Soldado) (Fenerbahçe)

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