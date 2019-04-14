Ne F.Bahçe ne G.Saray! Derbide gülen yok

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray' konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Galatasaray'ın golü 66. dakikada Onyekuru'dan gelirken Fenerbahçe'nin golünü 71. dakikada Eljif Elmas kaydetti.
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım 45. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 56 puana yükselerek lider Başakşehir'in 5 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise 33 puana yükseldi.
Galatasaray gelecek hafta evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Dk. 60 Jailson), Eljif Elmas, Valbuena (Dk. 81 İsmail Köybaşı), Moses (90+2 Alper Potuk), Soldado
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye (Dk. 78 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 84 Mitroglou), Belhanda (Dk. 46 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne
Goller: Dk. 66 Onyekuru (Galatasaray), Dk. 71 Eljif Elmas (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 45 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Belhanda, Dk. 52 Mariano, Dk. 70 Onyekuru, 90+9 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 21 Mehmet Topal, Dk. 35 Moses, Valbuena (Devre arası), Dk. 58 Tolgay Arslan, Dk. 90+5 Soldado) (Fenerbahçe)