Maltepe'de yeniden sayım yapan kurul sayısı 12'den 2'ye düştü, sayıma sabah 9'a kadar ara verildi. İptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılacak.
15 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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Maltepe'de oy sayımı durduruldu
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