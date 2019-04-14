15 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:48Güneş 06:19Öğle 13:09İkindi 16:52Akşam 19:50Yatsı 21:15
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 95.977 -0.10
  • Altın: 239,641 0.00
  • Dolar: 5,7357 -0.03
  • Euro: 6,4910 0.48

Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

»
Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yolcu minibüsünün, kontrolden çıkıp, karışı şeride, ardından da şarampole yuvarlanması sonucu Fatoş Kızılgöz öldü, 13 kişi de yaralandı.
Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var! Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var! Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozan Karayolu Ufacıkören mevkiinde meydana geldi. Adana-Kozan arasında sefer yapan Şevket Çetin yönetimindeki 01 U 0396 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce karşı şeride geçti, ardından da şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolculardan Fatoş Kızılgöz'ün öldüğü belirlendi. Yaralı 13 kişi ise ambulanslar ile İmamoğlu, Kozan ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. 

Güvenlik güçleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçtiABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçtiABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e geçiş yapan savaş gemisine Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti.
Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yolcu minibüsünün, kontrolden çıkıp, karışı şeride, ardından da şarampole yuvarlanması sonucu Fatoş Kızılgöz öldü, 13 kişi de yaralandı.
Maltepe'de oy sayımı durdurulduMaltepe'de oy sayımı durdurulduMaltepe'deki yeniden oy sayımındaki ilave sandık kurulları ve yaptıkları sayım iptal edildi.
Bahçeli'den İmamoğlu açıklamasıBahçeli'den İmamoğlu açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında bazı taraftarların "mazbatayı ver" sloganına ilişkin açıklama yaptı.
Bülent Arınç'tan yerel seçim açıklamasıBülent Arınç'tan yerel seçim açıklamasıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.
AK Parti'den son dakika İstanbul açıklamasıAK Parti'den son dakika İstanbul açıklamasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını ve dilekçeyi çok kısa zamanda YSK'ye teslim edeceklerini belirtti.
  • Terör örgütü YPG/PKK eski askeri uçakları Irak'a taşıyor14 Nisan 2019 Pazar 12:49
  • Akdeniz'de deprem!14 Nisan 2019 Pazar 12:49
  • Almanya'dan 'S-400' itirafı!14 Nisan 2019 Pazar 12:45
  • Sudan'dan Türkiye'ye çağrı!14 Nisan 2019 Pazar 12:45
  • Akdeniz kuşatması!14 Nisan 2019 Pazar 12:44
  • 32 bebeği öldürdü! Piyasadan toplatılıyor14 Nisan 2019 Pazar 12:03
  • IMF'den Türkiye açıklaması: Abartmayın13 Nisan 2019 Cumartesi 11:41
  • Devlet Bahçeli'den kritik seçim açıklaması!13 Nisan 2019 Cumartesi 11:18
  • Erdoğan görevden aldı! Resmi gazetede yayımlandı13 Nisan 2019 Cumartesi 09:33
  • Yeni parti iddiası hız kazandı13 Nisan 2019 Cumartesi 06:31
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri