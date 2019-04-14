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Terim isyan etti! 'Korkaksanız yapmayın'

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Terim isyan etti! 'Korkaksanız yapmayın'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Terim isyan etti! 'Korkaksanız yapmayın' Terim isyan etti! 'Korkaksanız yapmayın' Terim isyan etti! 'Korkaksanız yapmayın'

Fenerbahçe'nin daha eksik kalması gerektiğini ifade eden Terim, "Kazanmamız gereken bir maç. İlk yarı 11'e 11 neredeyse pozisyon vermedik, 2. yarı 10 kişiyken, oyunun hakimiyken, daha çok pozisyon üretmeliydik ama buna rağmen, Fenerbahçe daha da eksik kalabilirdi ama olmadı. Çok rahat kazanacağımız maçı berabere bitirdik, çok üzgünüm" dedi.

 

"KORKAKSANIZ YAPMAYIN BU İŞİ"
 
Hakem Ali Palabıyık ve VAR Bülent Yıldırım'ı da sert bir dille eleştiren Fatih Terim, "Kardeşim faulü vereceksin, VAR'a gideceksin, VAR Bülent Yıldırım, sen çağıracaksın, bir önceki pozisyonda kart diye uyaracaksın. O zaman bu işi niye yapıyorsun kardeşim? Korkaksanız yapmayın bu işi. Yok gelenek bozulmamış, yine yenilmemiş falan, ben onları umursayan biri değilim. Galatasaray'ın burada unutulmaz hatıraları var, ben onları önemseyen biriyim." şeklinde konuştu.

"KONUŞTUĞUMDA CEZA VERİYORLAR"
 
Galatasaray'ın sessiz kaldığını belirten Terim, "Konuştuğum zaman ceza yiyorum, onlara da o fırsatı vermek istemiyorum çünkü istedikleri o zaten. Maç öncesi, maçın içinde... Bu sene enteresan şeyler oluyor.  Şimdi herhangi bir şey söylesem bir de ceza yiyorum! Herkes maçtan sonra bir şey söylüyor ama olan Galatasaray'a oluyor. Galatasaray susuyor. Ben de konuşunca ceza yiyorum. Onlara o fırsatı vermek istemiyorum çünkü 6 maç kaldı" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER BİZE ÇOK CESUR"

Türk futbolunda güvensiz bir ortam olduğunun altını çizen Terim, "Faul veya değil, orada oyuncularımızın hatası değişmez. Orada golü yemememiz lazım. Maşallah bize çok cesurlar, biz ceza yerken 3-7-10, öyle gidiyoruz. Türk futbol ailesi olarak oturup, hakemlere mi güvensizlik var, federasyona mı güvensizlik var, onu iyi belirlemek lazım."

 

"BELHANDA'YI ÇIKARDIM ÇÜNKÜ..."

Maçın ilk yarısında sarı kart gören Belhanda ile soyunma odasında yaptıkları görüşmeyi anlatan Terim, "Belhanda'yı çıkarmak zorunda kaldım, kendisi de benden onu istedi, büyük ihtimalle atılabilirdi. Belhanda kendi geldi ilk yarıda 'Hocam ben atılırım büyük ihtimalle' dedi. Ben de 'devre arasını bekle' dedim."Sonradan oyuna aldığımız arkadaşlardan da katkı alamadık, Belhanda'nın riskine girmek istemedik açıkçası" ifadelerini kullandı. 

“BİZ BURADA GÜZEL ANILAR YAŞADIK” 

"Galatasaraylı futbolcuların yakaladığı pozisyonlarda golü kendileri atarak Kadıköy’de kahraman olmak istemeleri, takıma bir ihanet mi” sorusuna Terim, “İhanet etme kelimesi çok ağır. Herkes gol atmak ister. Burada gol atıp kazandıran isim kahraman olmaz. Sadece maç kazandırır. Gelenek bozulmadı gibi söylemleri önemsemem. Biz tarihte güzel anılar yaşadık burada. Bir galibiyet olsa ne olacak. Ben onları çok önemsemiyorum” yanıtını verdi. 

“HİÇBİR ŞEY KAYBEDİLMİŞ DEĞİL" 

Tecrübeli hoca, şampiyonluk yarışı hakkında ise, “Sonuna kadar kovalayacağız. Sonuna kadar pes etmeyeceğimizi hep söylüyorum. Ama burada iki puan bırakmak beni çok üzdü. Bugün üç puanın rakamsal olarak yukarıya yaklaşmasının yanında psikolojik olarak da önemi vardı. Ama olmadı. Zaten olma imkanı da yoktu gibi görüyorum. Bu net. O yüzden çok üzgünüm. Ama 6 maçımız varsa 18 puan var demektir. Biz de bunları almak için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir şey kaybedilmiş değil” yorumunu yaptı. 

Terim, tribünlerden sarı-lacivertli taraftarların kendisi hakkında yaptığı kötü tezahüratlar hakkında ise, “Kimseye edilmesin. Bunu tasvip etmiyorum. Bizim sahamızda olduğu zaman müdahale ediyorum. Kötü söz sahibine aittir. Ne diyeyim ki?“ yanıtını verdi.

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