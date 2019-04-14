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'Kimse Kadıköy'de elini kolunu sallayarak kazanamaz'

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'Kimse Kadıköy'de elini kolunu sallayarak kazanamaz'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kadıköy'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmeler yaptı.
'Kimse Kadıköy'de elini kolunu sallayarak kazanamaz' 'Kimse Kadıköy'de elini kolunu sallayarak kazanamaz' 'Kimse Kadıköy'de elini kolunu sallayarak kazanamaz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kadıköy'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

 
Kadıköy'de isteyen takımın elini kolunu sallaya sallaya kazanamayacağının altını çizen Ersun Yanal, "Bu maçlar forma maçıdır, bu maçlar arma maçıdır. Bizler arma mücadelesinde zorlukların üstesinden gelebildiğimizi gösterdik, bu mücadeleyi Galatasaray karşısında da verdik. 60 dakika 10 kişi oynadık ancak buna rağmen skoru değiştirecek pozisyonlar yakaladık. Biz bugün, Kadıköy'e her gelenin elini kolunu sallayarak kazanamayacağını gösterdik, bunun mücadelesini verdik" dedi.
 
60 dakikada 10 kişi mücadele ettiklerini vurgulayan Yanal, "10 kişiyken rakibin baskısını kırdık, pozisyonlar yakaladık ve son dakikada Alper atsa bugün burada başka şeyler konuşuyorduk. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti, eksik kalmamıza rağmen savaştık. Eksik kalmamamız gerekiyordu. Ortadaki pozisyonların da lehimize olmaması bizi sıkıntılı bir duruma soktu. Rakibin baskısı, hakemin de baskısına neden oldu. Alper atsa, bugün galibiyeti konuşuyor olurduk" şeklinde konuştu.

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