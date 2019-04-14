15 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:48Güneş 06:19Öğle 13:09İkindi 16:52Akşam 19:50Yatsı 21:15
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 95.977 -0.10
  • Altın: 239,641 0.00
  • Dolar: 5,7357 -0.03
  • Euro: 6,4910 0.48

Kudüs Valisi gözaltına alındı

»
Kudüs Valisi gözaltına alındı
İşgalci İsrail güçleri, Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında Kudüs Valisi Gays'ın da bulunduğu 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
Kudüs Valisi gözaltına alındı Kudüs Valisi gözaltına alındı Kudüs Valisi gözaltına alındı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın da aralarında bulunduğu 18 Filistinliyi gözaltına aldı.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'te Vali Gays'ın da aralarında bulunduğu 5 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

 

Gece geç saatlerde evine düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan Gays'ın bölgedeki bir gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi.

Son olarak 27 Şubat'ta gözaltına alınan Kudüs Valisi aynı gün çıkarıldığı İsrail mahkemesince serbest bırakılmıştı.

 

Batı Şeria'da 13 gözaltı

Öte yandan Filistin basınında yer alan habere göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 13 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kudüs Valisi gözaltına alındıKudüs Valisi gözaltına alındıİşgalci İsrail güçleri, Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında Kudüs Valisi Gays'ın da bulunduğu 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
Libya'da sıcak dakikalar! Savaş uçağı düşürdülerLibya'da sıcak dakikalar! Savaş uçağı düşürdülerLibya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, Trablus'un güneyinde General Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.
İnsanları meydanda toplayıp Kur'an-ı Kerim'i havaya fırlattıİnsanları meydanda toplayıp Kur'an-ı Kerim'i havaya fırlattıDanimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Müslümanların yoğun yaşadığı mahallede yaptığı provokasyon sonrasında olaylar çıktı.
Avrupa'nın göbeği yangın yeriAvrupa'nın göbeği yangın yeriBeş aydır süren gösterilerin merkez üssü, Sarı Yelekliler'in 22'inci eylemin başkenti olarak seçtikleri Toulouse kenti oldu.
Beyaz Saray önünde kendini yaktıBeyaz Saray önünde kendini yaktıABD'de, Beyaz Saray önünde kendini ateşe vererek yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Putin'in 2018 geliri açıklandıPutin'in 2018 geliri açıklandıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018 yılında elde ettiği gelir açıklandı.
  • Sudan'da şaşırtan gelişme!13 Nisan 2019 Cumartesi 05:42
  • Sudan'daki acı bilanço açıklandı12 Nisan 2019 Cuma 13:25
  • Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı12 Nisan 2019 Cuma 09:17
  • Fransa'dan skandal 'Ermeni Soykırımı' karar11 Nisan 2019 Perşembe 15:30
  • Dünyanın konuştuğu isim gözaltında11 Nisan 2019 Perşembe 14:00
  • Türkiye petrol arayacaktı ülkede darbe oldu11 Nisan 2019 Perşembe 10:45
  • Ömer El Beşir görevini bıraktı11 Nisan 2019 Perşembe 10:37
  • Sudan'da darbe girişimi11 Nisan 2019 Perşembe 09:00
  • Kaşıkçı'nın ailesinden kan parası çıkışı11 Nisan 2019 Perşembe 07:18
  • "Bu bir darbe girişimidir"11 Nisan 2019 Perşembe 07:17
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri