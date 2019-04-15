İstanbul'un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. seçim kurullarınca, terminallerde yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptaline karar verilmiş, CHP de karara itiraz etmişti.
15 Nisan 2019 Pazartesi10 Şaban 1440
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Maltepe'de oy sayımına tekrar başlandı
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