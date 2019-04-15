15 Nisan 2019 Pazartesi10 Şaban 1440
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Maltepe'de oy sayımına tekrar başlandı

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İstanbul Maltepe'de oy sayımının iptalinin ardından oy sayımı bu sabah yeniden başladı.
Maltepe'de oy sayımına tekrar başlandı
Maltepe'de oy sayımına tekrar başlandı Maltepe'de oy sayımına tekrar başlandı Maltepe'de oy sayımına tekrar başlandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. seçim kurullarınca, terminallerde yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptaline karar verilmiş, CHP de karara itiraz etmişti.

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