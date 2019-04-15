Sudan'a askeri müdahale sonrası Arap dünyası ayağa kalktı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ni desteklediğini açıklayan Arap Birliği, uluslararası topluma ülkedeki istikrar ve uzlaşıyı desteklemeleri çağrısında bulundu.

Merkezi Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın attığı adımlardan duyulan memnuniyet vurgulandı.

Arap Birliği'nin Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'ni desteklediği belirtilerek, uluslararası topluma da ülkede istikrar ve uzlaşıyı desteklemeleri çağrısı yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DEN DE ASKERİ MÜDAHALEYİ YAPANLARA DESTEK

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansının (SPA) haberinde, "Suudi Arabistan Krallığı, Askeri Geçiş Konseyi'nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını duyurmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Sudan'a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı verdiği de belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, "Sudan Askeri Geçiş Konseyinin halkın yanında durmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için ilan ettiği adımları destekliyor ve teyit ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

SUDAN'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, cumartesi akşamı Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Son olarak Konsey tarafından yapılan açıklamalarda yeni kurulacak hükümetin siyasiler tarafından kurulacağını açıklamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Sudan'da ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu, dün yaptığı açıklamada, Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtmişti.