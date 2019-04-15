15 Nisan 2019 Pazartesi10 Şaban 1440
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ABD'yi karıştıracak sözle

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ABD'yi karıştıracak sözle
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders çıktığı televizyon programında Demokratların Donald Trump’ın bütçe raporunu anlayacak kadar akıllı olmadığını ileri sürerek, belgelerin yayınlanmasının tehlikeli olduğunu ifade etti.
ABD'yi karıştıracak sözle ABD'yi karıştıracak sözle ABD'yi karıştıracak sözle

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, Kongre'de yer alan Demokratlarının, Başkan Donald Trump'a ait belgeleri almayı başarması halinde vergi iadelerini gözden geçirmek için "yeterince akıllı" olduklarını düşünmediğini söyledi.

 

ABD’de bir televizyon kanalına yayın konuğu olarak katılan Sanders, "Bu tehlikeli. Açıkçası çok tehlikeli bir yol. Kongre'de Başkan Trump’ın vergilerinin olacağı binlerce sayfaya bakacak kadar akıllı olduğunu sanmıyorum" sözlerini kullandı.

Vergiler üzerinden Başkan Trump'a, "iğrenç bir kirletme" uyguladıklarını ileri süren Sanders, "Tahminimce çoğu kendi vergisini hazırlamıyor. Başkanın sahip olduğu on yıllarca süren başarıya bakmak ve bir şey bulma konusunda kesinlikle onlara güvenmiyorum" ifadelerini kullandı.

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