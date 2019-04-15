15 Nisan 2019 Pazartesi10 Şaban 1440
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5 ton esrar yakalandı!

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5 ton esrar yakalandı!
İçişleri Bakanlığı'ndan, uluslararası sularda yapılan 'Birlik Operasyonu'nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirildiği bildirildi.
5 ton esrar yakalandı! 5 ton esrar yakalandı! 5 ton esrar yakalandı!

İçişleri Bakanlığı'ndan, uluslararası sularda yapılan 'Birlik Operasyonu'nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirildiği bildirildi.

SOYLU'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası sularda 'muhteşem' bir uyuşturucu operasyonu yapıldığını belirterek, 4 aylık takip sonucu düzenlenen operasyonun ayrıntılarını Bakanlığın açıklayacağını bildirdi. 

Soylu, uluslararası sularda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, "Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, narkotik dairesi ve İzmir emniyetini tebrik ediyorum. 4 aylık takibin ayrıntıları ve sonucunu Bakanlığımız açıklayacak" değerlendirmesini yaptı.

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