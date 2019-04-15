15 Nisan 2019 Pazartesi10 Şaban 1440
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Mehmet Özhaseki: O konuda yetersiz kaldık

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biz güçlü bir partiyiz ancak sandıklara sahip çıkma konusunda bu seçimlerde biraz yetersiz kaldığımızı kendimiz de görüyoruz."dedi.
Mehmet Özhaseki: O konuda yetersiz kaldık
Mehmet Özhaseki: O konuda yetersiz kaldık Mehmet Özhaseki: O konuda yetersiz kaldık Mehmet Özhaseki: O konuda yetersiz kaldık

Çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye gelen Özhaseki, partisinin il başkanlığı binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

 

Kayseri'den 6 ay boyunca uzak kaldığını ve seçim sürecinin yoğunluğundan bahseden Özhaseki, Ankara'yı sokak sokak, mahalle mahalle gezdiklerini, AK Parti'yi temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bir gazetecinin "İlk defa bir seçim kaybettiniz. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özhaseki, çalışmakla sorumlu olduklarını ve bunu da yerine getirdiklerini vurguladı.

 

Özhaseki, seçim süreci boyunca 54 kez ulusal ekrana çıktığını, bine yakın toplantıya katıldığını, üzerine düşeni yaptığını aktardı.

"VUKU BULANDA HAYIR VARDIR"

"Elimden geleni yaptım ancak sonucu Allah takdir ediyor." diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Seçimlerin kazanılıp kaybedilmesi sadece adayla ilgili olan bir iş değil. Onun dışında o kadar çok etken var ki etkileyen. Bunların hepsi bir araya geldiğinde sonucu belli ediyor. İnancımız gereği tavır, 'vuku bulanda hayır vardır' tavrıdır. Biz bu ortaya çıkan tabloyu iyi değerlendirmeliyiz. Buradan çıkacak sonuçları iyi okumalıyız. Buradan kendimize ders çıkartmalıyız. Elbetteki hatasız değiliz parti olarak, şahıs olarak, kendi şahsım itibariyle de söylüyorum. Birçok hatalarımız vardır. Kasıtlı olmamak kötü niyetli olmamak bunlardan ders çıkartıp geleceğe doğru uygun şekilde yol almak bizim birinci işimiz. Bundan dolayı 17 yıl iktidardayız. Şunu kimse unutmasın, biz Cumhur İttifakı olarak yüzde 52 gibi bir oy alarak nihayetinde haklılığımızı ispatladık."

"BİZ GÜÇLÜ BİR PARTİYİZ"

Özhaseki, Ankara ve İstanbul'da alınan sonuçların kendilerini üzdüğünü, bunun sebebi konusunda çalışıp buradan ders çıkartacaklarını söyledi.

Seçimin geride kaldığını, artık önlerine bakacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Asıl ders alması gerekenler herhalde 20 yıl boyunca sırtı yerden kalkmayanlar. Kendilerine bir kez daha bakmaları lazım. Psikolojik olarak bir iki şehir aldık diye havaya girmemeleri lazım. Kendilerinin orada bir başarısı var mı, onu görmeleri lazım. Yoksa AK Parti'nin bazı zaaflarından istifade ederek seçim mi kazandılar, bunu da iyi anlamaları lazım." diye konuştu.

Bir gazetecinin, İstanbul seçimlerindeki son durumu sorması üzerine Haseki, şunları söyledi:

"İstanbul seçimleriyle ilgili partimiz üzerine düşen her şeyi yapıyor. Şunu biliyoruz ki sandık güvenliği çok önemliymiş, partimize düşen en önemli iş sandıkların güvenliğini sağlamakmış. Birçok yerde müşahidimiz olmayınca itiraz edilmeyince sandıklar yeniden açılıp sayılamıyor. Bundan dolayı da birçok oy kaybına uğradığımızı bir kere daha anladık. Biz güçlü bir partiyiz ancak sandıklara sahip çıkma konusunda bu seçimlerde biraz yetersiz kaldığımızı kendimizde görüyoruz. Bunu da değerlendiriyoruz zaten. Çünkü her açılan sandıkta bizim oyumuz artıyor, karşı tarafın oyu düşüyor. Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar. Emin olun sonuç çok daha değişir. Şimdi böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Artık hayırlısı olsun diyoruz ve partimiz bu konuda her şeyi yapıyor."

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