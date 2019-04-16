Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali yandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde büyük çapta yangın çıktı. Saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, Kadetralin kulesi alevlere yenik düşerek yıkılırken, çatının ise tamamen çöktüğü kaydedildi.



ANA YAPISI KURTARILDI



Fransız İtfaiyesinden yapılan açıklamada da Notre Dame Katedrali'nin ana yapısının "kurtarıldığı ve korunduğu" belirtildi.



Paris Savcılığından yapılan açıklamada ise katedralin, "yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın adli polis tarafından yürütüleceği bildirildi.







MACRON: YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Macron, Notre Dame Katedrali'nin önünde yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Macron, konuyla ilişkin "Bu korkunç bir trajedi. Notre Dame Katedrali'ni hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Bunun için uluslararası bir bağış kampanyası yapılacak" dedi.







KAMPANYA BAŞLATILACAK

Katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacak

Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfından yapılan açıklamada, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı belirtildi.