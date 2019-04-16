16 Nisan 2019 Salı11 Şaban 1440
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Bakan Albayrak'tan çarpıcı 'ABD' çıkışı!

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır' dedi.
Bakan Albayrak'tan çarpıcı 'ABD' çıkışı!
Bakan Albayrak'tan çarpıcı 'ABD' çıkışı! Bakan Albayrak'tan çarpıcı 'ABD' çıkışı! Bakan Albayrak'tan çarpıcı 'ABD' çıkışı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada, "Türkiye-ABD ittifakını derinleştirmek için sorunların bizi pozitif bir ajandayla geleceğe bakmaktan alıkoymasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, ikili ilişkilere değinerek, "NATO çerçevesinde Türkiye-ABD güvenlik ittifakının tarihi derinliği ve kurumsal gücü ikili ilişkilerimizin temel taşıdır" dedi.

Bakan Albayrak, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır."

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