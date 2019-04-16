16 Nisan 2019 Salı11 Şaban 1440
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Mescid-i Aksa'da korkutan yangın

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Mescid-i Aksa'da korkutan yangın
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki bir güvenlik kabininde yangın çıktı.
Mescid-i Aksa'da korkutan yangın Mescid-i Aksa'da korkutan yangın Mescid-i Aksa'da korkutan yangın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesindeki kabinde akşam saatlerinde çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

 

Açıklamada, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesi tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor ve içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Mescidi’nin yanı sıra küçük mescitler, müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı 144 dönümlük bir alandan oluşuyor.

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