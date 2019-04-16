FETÖ'ye peş peşe operasyonlar

Terör örgütü FETÖ'nün asker ve emniyet yapılanmasına sabah saatlerinden itibaren peş peşe operasyonlar düzenledi, eş zamanlı baskınlarda çoğu aktif görevdeki asker olmak üzere çok sayıda şüpheli yakalandı.



FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı düğmeye basıldı, Türkiye genelinde düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı verildi. İşte operasyonlara ilişkin detaylar...



ANKARA: KARA KUVVETLER YAPILANMASINA OPERASYON



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığıyla yürütülen ortak çalışma sonucu, karargahta görevli bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen ile bir mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 48 kişiden 30'unu gözaltına aldı. Şüphelilerden 26'sının görevde olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise idari tedbir uygulandığı bildirildi.

İZMİR: 18 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İzmir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 muvazzaf asker ve 1 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığ'ının yürüttüğü soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ mensuplarının ByLock yazışmalarında ve ifadelerinde adı geçen, ayrıca "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen aktif görevdeki 1 yarbay, 4 yüzbaşı ve 12 astsubay ile bu askerlerin "mahrem imamı" olduğu belirlenen bir sivil olmak üzere toplam 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Muğla'da operasyon başlattı.

MUĞLA: MUVAZZAFLARA EŞ ZAMANLI BASKIN

Muğla merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 23'ü muvazzaf asker 29 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 'ardışık arama' sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 23'ü muvazzaf asker 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya, Ankara, Samsun, Yozgat ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon başlatıldığı bildirildi.

ÇANAKKALE: ESKİ POLİSLER İÇİN GÖZALTI KARARI

Çanakkale merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik 16 eski polis hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Elazığ, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

KOCAELİ: TSK YAPILANMASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 7'si muvazzaf 8 askeri personel ile 7 eski askeri öğrencinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, 7 muvazzaf astsubay, 1 ihraç üsteğmen ile 7 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale, Bursa, Denizli, Balıkesir ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

KONYA: ANKESÖRLÜ TELEFON SORUŞTURMASINDA 21 GÖZALTI

Konya merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu, hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 4'ü daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.