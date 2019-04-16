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Abdülkadir'in transfer hayali! 'İnşallah nasip olur'

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Abdülkadir'in transfer hayali! 'İnşallah nasip olur'
Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, kendisini daha çok İspanya Ligi'ne uygun gördüğünü, Barcelona forması giymek istediğini söyledi.
Abdülkadir'in transfer hayali! 'İnşallah nasip olur' Abdülkadir'in transfer hayali! 'İnşallah nasip olur' Abdülkadir'in transfer hayali! 'İnşallah nasip olur'

Abdülkadir Ömür yaptığı açıklamada, birçok olumsuzluğa karşın ligde iyi bir konumda olduklarını, son haftaya kadar toplayabilecekleri kadar puan toplayarak sezonu en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirtti.

 

Trabzonspor'un uzun zamandır Avrupa kupalarına katılamadığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Biz de takım içinde, toplantılarda sürekli bunu konuşuyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Orada oynamak, başarılar sağlamak istiyoruz. Trabzonspor'un layık olduğu yer orası. Trabzonspor'un hak ettiği başarılar oradan başlayacaktır." dedi.

"ŞAMPİYONLUK HAYALİ İLE YAŞIYORUZ"

 

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşamak istediğine dikkati çekerek, "Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz, inşallah o günleri görürüz. Şampiyonluk yaşamak çok büyük başarı olur. Bu hayalle yaşıyoruz. İnşallah o günleri yaşarız. Allah nasip ederse şampiyonluğu bu kulüp de biz de görürüz. O hissiyatları biz de görürüz. Nasıl bir his olur, tarif edemem." diye konuştu.

"TRANSFER SEZONU NE OLUR BİLEMEYİZ"

Henüz futbol hayatının başında olduğunu anlatan Abdülkadir, geleceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin hayali vardır. Ben bu takımın altyapısından çıktım, taraftarıyım, burada başarılar elde etmek istiyorum. Bir hayalim de Avrupa'da oynayabilmek. Kulüp ne düşünür, transfer sezonu ne olur, bilemeyiz. Burada kaldığımız sürece en iyi şekilde bu formaya layık olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayalimiz Avrupa'da Trabzonsporlu Abdülkadir olarak futbol oynayabilmek."

"LİG SEÇME ŞANSIMIZ YOK"

Abdülkadir Ömür, "Daha çok İspanya Ligi'ne uygun olduğumu düşünüyorum ama kesinlikle bizim gibi futbolcuların lig seçme şansı yok. Her lig ayrı bir zevk, ayrı önem taşıyor. İspanya, İngiltere, İtalya ligi nereye nasibimiz düşürse biz oraya gideriz. Nereden teklif gelirse nereye kendimizi uygun görürsek transfer döneminde oturup istişare yapabiliriz." dedi.

"İNŞALLAH BARCELONA'YA GİTMEK NASİP OLUR"

"Türk Messi" lakabıyla anılan Abdülkadir, Lionel Messi'nin forma giydiği Barcelona'ya forma renklerinden dolayı da sempati duyduğunu aktararak, "Arda ağabey, Rüştü ağabeyden sonra oraya gitti. Bize de nasip olur inşallah oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabileceğimiz anlamına gelebiliyor. İnşallah çok çalışırsak Allah oraya gidebilmeyi nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon halkının çok meraklı olduğunu söyleyen Abdülkadir Ömür, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizi çok seviyorlar. Gördüklerinde fotoğraf çektirip muhabbet etmek istiyorlar. Bize akıl vermek istiyorlar, onları dinliyoruz. Çok mutlu oluyorlar kendileriyle konuşurken. Bu yıl inanılmaz destek oldular. Her zaman stadı doldurdular, inşallah onlara layık şekilde ligi bitirebiliriz, onların karşısına daha iyi çıkabiliriz."

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