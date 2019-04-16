16 Nisan 2019 Salı11 Şaban 1440
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ABD'li isimden Türkiye'ye PKK/YPG mesajı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Operasyonları Kıdemli Danışmanı emekli Albay Rich Outzen, ''(Suriye'nin kuzeyinde) Güvenli bölgenin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlarsak YPG'yi sınırdan çıkaracağız ve ağır silahlar da çıkarılmış olacak" dedi.
ABD'li isimden Türkiye'ye PKK/YPG mesajı
ABD'li isimden Türkiye'ye PKK/YPG mesajı ABD'li isimden Türkiye'ye PKK/YPG mesajı ABD'li isimden Türkiye'ye PKK/YPG mesajı

Outzen, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) tarafından düzenlenen "Suriye’de ABD-Türkiye İş Birliğindeki Güçlükler" konulu panelde konuştu.

Suriye'de Türkiye-ABD iş birliğinin başarısız olmasını hiç kimsenin görmek istemediğini belirten Rich Outzen, ABD'nin YPG ile olan ilişkisini ''DEAŞ ile mücadelede bir araç'' olarak nitelendirdi.

 

ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararının operasyonel olduğunu ve ABD askerinin en başından beri DEAŞ ile mücadele için orada bulunduğunu söyleyen Outzen, Suriye'den çekileceklerini, çekilmenin ne zaman olacağınınsa, uluslararası koalisyonunun ABD çekildikten sonra ne kadar destek vereceğine ve güvenli bölgenin oluşturulması gibi birçok bölgesel faktöre bağlı olduğunu ifade etti.

Outzen, ''ABD, Suriye'den politikası gereği ayrılmıyor, sadece askerlerini çekiyor." dedi.

Suriye'de Fırat'ın doğusunun şu aşamada, siyasi süreçte görüşmelerin bir parçası olmak zorunda olmadığını ifade eden Outzen, ABD ve Türkiye arasındaki "en büyük anlaşmazlık" olarak nitelendirdiği Fırat'ın doğusuna ilişkin şunları kaydetti: ''Arapların yoğun olarak yaşadığı yerlerde yerel güvenlik güçleri de Arap olmalı. Bu konuda ABD ve Türkiye hemfikir. Türkiye'nin, sınırındaki YPG güçlerine karşı çok güçlü ve mantıklı bir itirazı var. Sınır bölgesinin tarihine, YPG ile PKK arasındaki ilişki ve PKK'nın yıllardır Türkiye'ye karşı yürüttüğü kampanyaya bakıldığında bu argümana biraz sempati göstermemiz gerek. Ama Türkiye'nin bu sorunu çözmesi ve YPG'yi sınırdan temizlemesi için tek taraflı büyük bir askeri operasyon başlatması mı gerek? Bence gerekli değil çünkü her iki tarafta da başkanların dile getirdiği ve bizim de üzerinde çalıştığımız güvenli bölge bu sorunun çözümü. Güvenli bölgenin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlarsak YPG'yi sınırdan çıkaracağız ve ağır silahlar da çıkarılmış olacak.''

Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni bir harita çizmeye çalışmadıklarını belirten Outzen, ''sağlıklı, birleşik ve demokratik'' bir Suriye görmek istediklerini sözlerine ekledi.

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