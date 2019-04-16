Mahkemeden Müjdat Gezen kararı

Katıldığı bir programda, 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Müjdat Gezen hakkında karar verildi.

Konuk olarak katıldığı bir televizyon programında, 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Müjdat Gezen beraat etti.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Müjdat Gezen ile şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever katılmazken, kendilerini avukatları temsil etti.

Müjdat Gezen’in avukatı Deniz Şeren, müvekkilinin hakaret kastı olmadığını söyleyerek, “Müvekkil mizahi bir dille eleştiride bulunmuştur. Katılan tarağının Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet’in temel değerlerini hedef alan açıklamalarda bulunulmuştur. Bu tarz açıklamalarda bulunan karşı tarafın mizahi eleştirilere tahammül etmesi gerekmektedir” dedi.