Alex'ten F.Bahçe ve sportif direktörlük cevabı

Alex, hakkında çıkan Fenerbahçe'ye sportif direktör olacağı iddialarına ''Sportif Direktör olacağım haberleri doğru değil. Jubile olsun isterdim ama bu konuda bir beklentim yok.'' şeklinde cevap verdi.



''TARAFTAR, DERBİDEN MEMNUNDUR''



Galatasaray ile 1-1 berabere biten derbiyi de değerlendiren Brezilyalı eski futbolcu, ''Derbi için tek maçta yorum yapmak, tek maçı izleyip takımlar böyle demek zor. Başakşehir'in puan kaybetmesiyle birlikte Galatasaray için çok daha değişik bir anlama bürünmüştü derbi. Galatasaray'ın daha baskılı olacağını düşünüyordu insanlar. Fenerbahçe geriye düştü ama mücadeleyi bırakmadı. Alışılagelen Fenerbahçe galibiyeti ama geriye düşüp, eksik olarak berabere bitirmek de, taraftarlara sorarsak mücadeleden tatmindir diye düşünüyorum. Çok fazla takımlar hakkında yorum yapmak da istemiyorum. Maçı geriden gelerek, eksik kişiyle berabere bitirmiş bir Fenerbahçe var. Taraftarlara sorarsak, mücadeleden memnundur diye düşünüyorum.'' dedi.



''FENERBAHÇE İSTERSE OYUNCU BAKARIZ''



Fenerbahçe'nin istemesi halinde Brezilya'dan oyuncu bakabileceklerini söyleyen Alex de Souza, ''Eski başkanımız Aziz Yıldırım Brezilyalı oyuncularla ilgili bir destek isteseydi yardımcı olabileceğimiz gibi, yeni başkanımız Ali Koç'a da destek istediğinde yardımcı olabileceğimizi söylemek istiyorum. Şu anda ama öyle bir görevimiz yok, oyuncu izleme görevimiz yok. Şu anda Fenerbahçe'de bu görevi yapan kişiler var.'' şeklinde konuştu.