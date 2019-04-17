17 Nisan 2019 Çarşamba11 Şaban 1440
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F.Bahçe Beko play-off'a müthiş başladı!

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F.Bahçe Beko play-off'a müthiş başladı!
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 76-43 yenerek play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.
F.Bahçe Beko play-off'a müthiş başladı! F.Bahçe Beko play-off'a müthiş başladı! F.Bahçe Beko play-off'a müthiş başladı!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Zalgiris Kaunas’ı 76-43 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Ilija Belosevic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 13, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 3, Green 12, Kalinic 16, Sloukas 2, Vesely 2, Datome 7, Sinan Güler, Tarık Biberovic 2

Zalgiris: Westermann 2, Grigonis 10, Ulanovas 4, White 8, Davies 3, Thompson 1, Wolters 6, Walkup 4, Milaknis 3, Kavaliauskas 2, Uleckas, Jokubaitis

1. Periyot: 15-13

Devre: 38-21

3. Periyot: 59-35

Beş faulle oyundan çıkan: 33.52 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)

 

- İç sahada bileği bükülmüyor

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 18  müsabakada mağlup olmadı.

THY Avrupa Ligi'nde sahasında son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Unicaja Malaga'ya karşı yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

- Sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi

Sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi koreografi yaptı.

Taraftarlar, pota arkasında sarı-lacivertli kartonlar açarken, tribünde "Together we are invincible" (Birlikte yenilmeziz) yazılı pankartı yer aldı.

- Can Bartu unutulmadı

Fenerbahçe Beko oyuncuları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk futbolunun ve sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Can Bartu'yu unutmadı.

Sarı-lacivertli oyuncular, ısınmaya üzerinde "CAN'ımız ebediyen kalbimizdesin" yazısının yer aldığı pankart ile çıktı.

- Taraftarlardan yoğun ilgi

Sarı-lacivertli taraftarlar, Zalgiris ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını destekledi.

- Ayşe Begüm Onbaşı'dan gösteri

Dünya ve Avrupa şampiyonu aerobik cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, müsabaka öncesi bir gösteri sergiledi.

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm'ün sergilediği gösteri, seyircilerden büyük alkış aldı.

- Eski oyuncuları yalnız bırakmadı

Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve Fabio Luciano ile Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic de izledi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncularına tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

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