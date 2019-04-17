17 Nisan 2019 Çarşamba11 Şaban 1440
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YSK, Iğdır ve Kars'ı reddetti

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YSK, Iğdır ve Kars'ı reddetti
MHP'nin Iğdır ve Kars'ta seçimlerin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazı, YSK tarafından reddedildi.
YSK, Iğdır ve Kars'ı reddetti YSK, Iğdır ve Kars'ı reddetti YSK, Iğdır ve Kars'ı reddetti

MHP, Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ya itirazda bulunmuştu.

 

YSK, MHP'nin itirazını reddetti.

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, seçimlerin ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

 

Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

KARS'TA DA REDDEDİLDİ

Ayrıca MHP, Kars'taki seçimlerde de il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu.

YSK, MHP'nin bu itirazını da reddetti.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na da itirazda bulunmuştu.

Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 167 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Ayhan Bilgen 12 bin 192, MHP'li aday Nazik ise 10 bin 954 oy almıştı.

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