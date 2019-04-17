17 Nisan 2019 Çarşamba11 Şaban 1440
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Rusya'dan Sudan kararı

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Rusya'dan Sudan kararı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın Sudan'daki yeni yönetimi tanıdığını söyledi.
Rusya'dan Sudan kararı Rusya'dan Sudan kararı Rusya'dan Sudan kararı

Rus TASS haber ajansına göre Bogdanov, Rusya'nın yeni Sudan yönetimini tanıyıp tanımadığını ve onlarla iletişim kurup kurmadığına ilişkin gazetecilerin sorusuna, "Evet, elbette." şeklinde cevap verdi.

SUDAN'DA YAŞANANLAR

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

AVAD BİN AVF, ASKERİ MÜDAHALEDEN KISA BİR SÜRE SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu. 

 

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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