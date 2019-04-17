AK Parti'den YSK'ya mazbata başvurusu

AK Parti İl Başkanı Şenocak, İl Seçim Kurulu'na YSK'nın vereceği karara kadar İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesi talebiyle başvurduklarını bildirdi

AK Parti, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi için yapılan itiraz sonuçlanana kadar mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

"KANUNUN BİZE VERMİŞ OLDUĞU HAKKI KULLANIYORUZ"

Şenocak, "Kanunun bize vermiş olduğu hakkı kullanıyoruz, bugün yaptığımız İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi başvurusunun yanında, mazbatanın YSK'nın değerlenmesi bitene kadar verilmemesi için başvurduk" dedi.

Bayram Şenocak: "Oyların tümü sayılabilmiş olsaydı, biz inanıyoruz ki ilk akşam sonuç bizim lehimize sonuçlanmış olurdu."

"SEÇİMLER İPTAL EDİLİRSE SÜRECİ MİLLETİMİZLE ŞEFFAF ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ"

"Seçimlerin iptali, yenilenmesini sağlarsak biz de süreci milletimizle en iyi şekilde, en şeffaf şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz."