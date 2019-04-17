MHP'den Maltepe itirazı!

İstanbul Maltepe'de İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi için MHP, Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz başvurusu yaptı.

31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından İstanbul'da, süreç henüz netleşmiş değil.

AK Parti ile CHP arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için itirazlar süreci sona erdi. Bu kez MHP'den, bir ilçe seçiminin yenilenmesi için hamle geldi.

MALTEPE'DE OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ

Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul Maltepe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

AK Parti ile CHP arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı tartışmalarının göldesinde kalsa da MHP temsilcileri de Maltepe'de, sandıklarda usulsüzlük yaptığı iddiasında bulunuyordu.

Bu konuyla ilgili olağanüstü itiraz yapan parti temsilcileri, İlçe Seçim Kurulu'nun kararını bekliyor.