Nijeryalı oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
17 Nisan 2019 Çarşamba11 Şaban 1440
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- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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F.Bahçe'de sakatlık şoku!
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