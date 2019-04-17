17 Nisan 2019 Çarşamba11 Şaban 1440
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F.Bahçe'de sakatlık şoku!

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F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Fenerbahçe'de sakatlanan Victor Moses'in kasığında kısmi yırtık tespit edildi.
F.Bahçe'de sakatlık şoku! F.Bahçe'de sakatlık şoku! F.Bahçe'de sakatlık şoku!

Nijeryalı oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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