Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna geldi. İmamoğlu burada mazbatasını aldı. Devir teslim töreni 18.00'da Saraçhane'de belediye binasında yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu görevlilerince hazırlanan mazbatasını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Eşi Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu'nu adliyenin C kapısı önünde partililerce karşılandı.

Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı. İmamoğlu burada mazbatasını aldı.

Devir teslim töreni 18.00'da Saraçhane'de belediye binasında yapılacak.

YASAL SÜREÇ DEVAM EDECEK

AK Parti ve MHP'nin hem İstanbul geneli için hem de bazı ilçeler için İstanbul İl Seçim Kurulu'na ve YSK'ya başvuruları olmuştu.

Seçimlerin iptalini ve Büyükşehir için yeniden yapılmasını isteyen AK Parti, usulsüzlüklerin yer aldığı 3 valiz dolusu bilgi ve belge ile YSK'ya başvurmuş ve olağanüstü itiraz hakkını kullanmıştı.

İmamoğlu mazbatasını alsa da hukuki süreçte son kararı YSK verecek.