Burhan Kuzu'dan önemli İstanbul yorumu

TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa profesörü Burhan Kuzu, İstanbul seçimlerine yapılan itirazlarla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu.

Kişisel Twitter hesabından İstanbul seçimlerine yönelik şaibelere dair değerlendirmede bulunan anayasa profesörü Burhan Kuzu, "çok net söylüyorum, YSK oyları saydırmalıydı, bu seçim hukuksuzdur, yenilenmelidir, başka çıkış yok" dedi. "YSK OYLARI SAYDIRMALIYDI, SEÇİM YENİLENMELİDİR, BAŞKA ÇIKIŞ YOK" "Burhan Kuzu şu ifadeleri kullandı: "Anayasa Profesörü olarak hayatım boyunca hep objektif oldum, hukuku savundum,doğruları söyledim. Çok net söylüyorum, İstanbul seçimi yenilenmezse bu tartışma ve şüphe giderilemez.İstanbul seçimi hukuksuzdur,YSK oyları saydırmalıydı. Şimdi seçim yenilenmelidir. Başka çıkış yok."