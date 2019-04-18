AB'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun dün mazbatasını almasının ardından ilk tebrik mesajlarından biri AB'den geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun dün mazbatasını almasının ardından ilk tebrik mesajlarından biri AB'den geldi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ekrem İmamoğlu'nu kutladı. Piri, Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabını etiketleyerek "Tebrikler sayın başkan" yazdı.

Kati Piri teröre verdiği desteğin yanı sıra Türkiye'ye karşı hazırladığı skandal rapor ve söylemleriyle tanınıyor.

YASAL SÜREÇ DEVAM EDECEK

AK Parti ve MHP'nin hem İstanbul geneli için hem de bazı ilçeler için İstanbul İl Seçim Kurulu'na ve YSK'ya başvuruları olmuştu.

Seçimlerin iptalini ve Büyükşehir için yeniden yapılmasını isteyen AK Parti, usulsüzlüklerin yer aldığı 3 valiz dolusu bilgi ve belge ile YSK'ya başvurmuş ve olağanüstü itiraz hakkını kullanmıştı.

İmamoğlu mazbatasını alsa da hukuki süreçte son kararı YSK verecek.