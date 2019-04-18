18 Nisan 2019 Perşembe11 Şaban 1440
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F.Bahçe yönetiminin Ersun Yanal kararı!

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F.Bahçe yönetiminin Ersun Yanal kararı!
Fenerbahçe'de hem puan hem de oyun olarak beklentilerin uzağında kalan Ersun Yanal'a yönetimden tam destek geldi.
F.Bahçe yönetiminin Ersun Yanal kararı! F.Bahçe yönetiminin Ersun Yanal kararı! F.Bahçe yönetiminin Ersun Yanal kararı!

Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda da teknik direktör Ersun Yanal ile yoluna devam etmek istiyor. Başkan Ali Koç ve yöneticiler teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği hakkında yapılan spekülasyonları önemsemiyor.


Tecrübeli hocanın takımı bir seviyeye getirdiğine inanan Ali Koç ve kurmayları, gelecek sezon ki kadronun başında Yanal'ın bulunması konusunda hemfikir.

Bu sezon kalan 6 haftada hangi sonuçlar alınırsa alınsın, Yanal ile devam edilecek. Gelecek sezon ki performansa göre ise uzun süreli sözleşme yapılması da planlar dahilinde yer alıyor.

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