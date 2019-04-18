18 Nisan 2019 Perşembe11 Şaban 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:42Güneş 06:14Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:53Yatsı 21:19
    • 13°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 97.650 -0.56
  • Altın: 238,092 1.29
  • Dolar: 5,8037 1.20
  • Euro: 6,5423 0.97

Türkiye'ye karşı imza atıp açık açık söylediler: ABD'ye hizmet ediyoruz

»
Silah ambargosunu kaldırmak için girişimlerini sürdüren ABD'ye, Rum Lider Anastasiadis'ten teşekkür geldi.
Türkiye'ye karşı imza atıp açık açık söylediler: ABD'ye hizmet ediyoruz
Türkiye'ye karşı imza atıp açık açık söylediler: ABD'ye hizmet ediyoruz Türkiye'ye karşı imza atıp açık açık söylediler: ABD'ye hizmet ediyoruz Türkiye'ye karşı imza atıp açık açık söylediler: ABD'ye hizmet ediyoruz

ABD'nin desteğini alarak Yunanistan ve İsrail'le Türkiye'yi Akdeniz'de by-pass etme planı imzalayan Rum kesimi açık açık ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Amerika'nın Rumlara silah satış yasağını kaldırması yönündeki girişimler, Nikos Anastasiadis başta olmak üzere Rum kesimini memnun etti.

 

ABD'deki Doğu Akdeniz tasarısının sahibi Senetör Robert Menendez ile görüşen Anastasiadis, girişimlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

"ABD'NİN ÇIKARLARINA HİZMET EDİYORUZ"

 

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise Türkiye'nin tutumunu değiştirmesi için ABD'den yardım istediklerini ve Kıbrıs'ın politikasının ABD'nin jeostratejik çıkarlarına hizmet ettiğini açıkça söyledi.

2 MİLYON DOLAR GİDECEK

Böylelikle 1987 yılından beri Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosu yakın zamanda sonlanacak.

Bu kararın Amerika Senatosu'ndan geçmesinin ardından da ilk adımda Güney Kıbrıs’a askeri eğitim desteği için 2 milyon dolar verilecek.

EĞİTİMLER YAKIN ZAMANDA BAŞLIYOR

Maddi yardımın ardından karar bununla da sınırlı kalmayarak, eğitimler de söz konusu olacak. ABD- Güney Kıbrıs iş birliği ve beraberindeki birlik çalışmalarının süreceği de öngörülüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'ye karşı imza atıp açık açık söylediler: ABD'ye hizmet ediyoruzTürkiye'ye karşı imza atıp açık açık söylediler: ABD'ye hizmet ediyoruzSilah ambargosunu kaldırmak için girişimlerini sürdüren ABD'ye, Rum Lider Anastasiadis'ten teşekkür geldi.
AB'den Ekrem İmamoğlu açıklamasıAB'den Ekrem İmamoğlu açıklamasıEkrem İmamoğlu'nun dün mazbatasını almasının ardından ilk tebrik mesajlarından biri AB'den geldi.
3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi31 Mart’ta CHP’ye geçen belediyelerde çalışanlara sendikalarını değiştirmeleri özellikle de DİSK’e geçmeleri için baskı yapılıyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, şimdiye kadar yaklaşık 3 bin üyelerinin istifa ettirildiğini açıkladı.
Burhan Kuzu'dan önemli İstanbul yorumuBurhan Kuzu'dan önemli İstanbul yorumuTBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa profesörü Burhan Kuzu, İstanbul seçimlerine yapılan itirazlarla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu.
Mazbatayı alır almaz skandal sözler...Mazbatayı alır almaz skandal sözler...CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası yaptığı Twitter paylaşımında Gezi terörizmine gönderme yaptı.
36 ile kadın müftü yardımcısı atanacak36 ile kadın müftü yardımcısı atanacakDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurum içinden yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 36 ile kadın müftü yardımcısı, 20 ilçeye de müftü ataması yapılacak.
  • Ak Partili isim istifa etti!18 Nisan 2019 Perşembe 08:01
  • Bolu'da vahşet!18 Nisan 2019 Perşembe 08:00
  • Bakan Selçuk'tan önemli açıklama18 Nisan 2019 Perşembe 07:59
  • 9 üniversiteye yeni rektör18 Nisan 2019 Perşembe 06:44
  • Mazbata sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama!17 Nisan 2019 Çarşamba 18:42
  • Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı17 Nisan 2019 Çarşamba 17:38
  • Bakan Dönmez'den 'bor' müjdesi!17 Nisan 2019 Çarşamba 15:27
  • AK Parti'den İstanbul için yeni itiraz açıklaması17 Nisan 2019 Çarşamba 12:10
  • Hulusi Akar'dan F-35 çıkışı!17 Nisan 2019 Çarşamba 11:58
  • MHP'den Maltepe itirazı!17 Nisan 2019 Çarşamba 11:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri